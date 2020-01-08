 AB Konseyi Başkanı Libya için İstanbul′da | AVRUPA | DW | 11.01.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB Konseyi Başkanı Libya için İstanbul'da

Libya krizinin çözümü için uluslararası çabalar yoğunlaşıyor. AB Konseyi Başkanı Michel, konuyu görüşmek için İstanbul'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a konuk oldu.

Charles Michel ve Recep Tayyip Erdoğan

Charles Michel ve Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki saat süren görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Michel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Libya'daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel yarın da yine Libya konusunu görüşmek üzere Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile buluşacak. Eski devlet başkanı Muammer el Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana ülkede iç savaş yaşanıyor. Türkiye bu çatışma ortamında, Birleşmiş Milletler tarafından da resmen tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken, Mısır ülkenin doğusunda egemen olan Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

Türkiye başkent Trablus'ta kontrolü elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve onun lideri Fayiz es Serrac'ı askeri açıdan da desteklemek için Libya'ya asker göndermeye başladı. Avrupalı diplomatlar ise ülkeye dışarıdan asker gelmesini önlemek ya da en azından bunun sınırlı bir miktarda kalmasını sağlamak için yoğun bir çaba sarfediyor. Türkiye ile Rusya, Libya'da taraflara Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes çağrısında bulunmuş olsa da, Moskova'nın desteklediği General Hafter bu çağrıya uymayacağını ve savaşmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Almanya'nın yoğun çabaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ateşkes konusunda Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini beklediklerini dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca, Hafter'in silahlı saldırılarına son vermesi halinde Türkiye'nin de sorunun siyasi çözümü için çaba sarf edeceğini ve Ankara'nın Almanya'nın öncülük ettiği Berlin sürecini de desteklediğini duyurdu.

Almanya hükümeti Berlin süreci adı altında aylardan bu yana Libya'daki çatışma ortamını sona erdirmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da önümüzdeki haftalarda tüm ilgili devletlerin ve Libya'daki tarafların katılacağı uluslararası bir Libya konferansı düzenlemeyi planladıklarını dile getirmişti.

Öte yandan Cumartesi günü Moskova'da gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede de Libya konusunun ana gündem maddelerinden biri olduğu belirtiliyor.

dpa / ET,EC

© Deutsche Welle

Önerdiğimiz linkler

AB Türkiye'nin operasyonlarından rahatsız

DW Türkçe'ye konuşan AB'nin Türkiye Büyükelçisi Christian Berger AB adayı Türkiye'nin uluslararası sorunlarda askeri çözümlere başvurmasının rahatsızlık yarattığını söyledi. (08.01.2020)  

Hafter, Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını reddetti

Libya’nın doğusunu kontrol eden General Hafter, Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısına ret cevabı verdi. Ulusal Mutabakat Hükümeti çağrıyı kabul etmişti. (09.01.2020)  

AB liderlerinden Serrac'a Türkiye uyarısı

AB liderleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Fayiz es Serrac'ı Türkiye ile imzaladığı askeri destek ve deniz yetki alanı anlaşmaları nedeniyle uyardı. (08.01.2020)  

Benzer içerik

Brüssel Heiko Maas, Außenminister Deutschland & Fayiz as-Sarradsch, Premierminister Libyen

AB liderlerinden Serrac'a Türkiye uyarısı 08.01.2020

AB liderleri, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin başkanı Fayiz es Serrac'ı Türkiye ile imzaladığı askeri destek ve deniz yetki alanı anlaşmaları nedeniyle uyardı.

Kombination Erdogan und Boris Johnson

Erdoğan-Johnson arasında İran "mutabakatı" 07.01.2020

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, İran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmemesi konusunda "mutabık kaldığı" açıklandı.

Türkei Istanbul | Wladimir Putin, Russland & Recep Tayyip Erdogan

SZ: AB Erdoğan ve Putin'e sınırlarını göstermeli 09.01.2020

Alman basınındaki yorumlarda Erdoğan ve Putin'in Libya'da ateşkes çağrısı, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesi ile İran'ın Irak'taki ABD üslerine yönelik misilleme saldırısı öne çıkıyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ARŞİV

İyonya Denizi’nde sığınmacı teknesi battı

Adriyatik ile Akdeniz arasındaki İyonya Denizi’nde sığınmacıları taşıyan bir teknenin batması sonucunda en az 12 kişi hayatını kaybetti.  

FOTO-GALERİ

default

İran’ın tarihî kültürel zenginlikleri

Başkan Trump’ın vurma tehdidinde bulunduğu İran'ın tarihî zenginlikleri neler ve bugün bunlar nerede bulunuyor?  