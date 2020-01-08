AB Konseyi Başkanı Libya için İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile İstanbul'da bir araya geldi. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde iki saat süren görüşmenin ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Michel, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'de bir görüşme gerçekleştirdik. Avrupa Birliği ve Türkiye'nin Ortadoğu ve Libya'daki tansiyonu düşürebilmek için birlikte çalışabileceğini konuştuk" ifadesini kullandı.

AB Konseyi Başkanı Michel yarın da yine Libya konusunu görüşmek üzere Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ile buluşacak. Eski devlet başkanı Muammer el Kaddafi'nin devrildiği 2011 yılından bu yana ülkede iç savaş yaşanıyor. Türkiye bu çatışma ortamında, Birleşmiş Milletler tarafından da resmen tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni desteklerken, Mısır ülkenin doğusunda egemen olan Libya Ulusal Ordusu lideri General Halife Hafter güçlerine destek veriyor.

Türkiye başkent Trablus'ta kontrolü elinde tutan Ulusal Mutabakat Hükümeti ve onun lideri Fayiz es Serrac'ı askeri açıdan da desteklemek için Libya'ya asker göndermeye başladı. Avrupalı diplomatlar ise ülkeye dışarıdan asker gelmesini önlemek ya da en azından bunun sınırlı bir miktarda kalmasını sağlamak için yoğun bir çaba sarfediyor. Türkiye ile Rusya, Libya'da taraflara Pazar gününden itibaren geçerli olmak üzere ateşkes çağrısında bulunmuş olsa da, Moskova'nın desteklediği General Hafter bu çağrıya uymayacağını ve savaşmaya devam etmek istediğini açıkladı.

Almanya'nın yoğun çabaları

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, ateşkes konusunda Rusya'nın Hafter'i ikna etmesini beklediklerini dile getirdi. Çavuşoğlu ayrıca, Hafter'in silahlı saldırılarına son vermesi halinde Türkiye'nin de sorunun siyasi çözümü için çaba sarf edeceğini ve Ankara'nın Almanya'nın öncülük ettiği Berlin sürecini de desteklediğini duyurdu.

Almanya hükümeti Berlin süreci adı altında aylardan bu yana Libya'daki çatışma ortamını sona erdirmek için yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da önümüzdeki haftalarda tüm ilgili devletlerin ve Libya'daki tarafların katılacağı uluslararası bir Libya konferansı düzenlemeyi planladıklarını dile getirmişti.

Öte yandan Cumartesi günü Moskova'da gerçekleşen Rusya Devlet Başkanı Putin ile Almanya Başbakanı Merkel arasındaki görüşmede de Libya konusunun ana gündem maddelerinden biri olduğu belirtiliyor.

dpa / ET,EC

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