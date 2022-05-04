AB Komisyonu'ndan Rus petrolüne ambargo tavsiyesi

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya yönelik saldırılarından dolayı Rusya'ya petrol ambargosu uygulamaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu'nun ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nin tavsiye ettiği Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi, AB ülkelerinden şirketlerin artık Rus gazını ithal edememesini de kapsıyor. Alman haber ajansı dpa'nın Brüksel'den kaynaklara dayandırdığı haberine göre, uygulamaya adapte olabilmeleri için üye devletlere bir geçiş süresi verilmesi planlanıyor. Ham petrol için altı ay sonra ithalat yasağının devreye girmesi, sekiz ay sonra ise petrol ürünleri için bu yasağın geçerli hale gelmesi öngörülüyor. Teslimatın gemi yoluyla mı boru hattıyla mı yapıldığınının da belirleyici olacağı ve yalnızca Macaristan ile Slovakya için istisnai düzenlemeler öngörüldüğü belirtildi. Büyük ölçüde Rus gazına bağımlı olan bu iki ülkenin denize kıyısı bulunmadığı için hızlı bir biçimde alternatif kaynaklara ulaşamayacağı hesaba katılıyor.

Bankalara ve şahıslara yeni yaptırımlar

dpa’nın haberine göre, AB'nin tavsiye kararı petrol ambargosunun yanı sıra Rus şirketlerine karşı yeni yaptırımlar da öngörüyor. Rusya'nın en büyük banklarından Sberbank'ın da aralarında olduğu üç Rus bankasına ve Ukrayna savaşı hakkında yanlış bilgi yaydığı belirtilen televizyon kanallarına da yaptırımların planlandığı, söz konusu bankaların artık Swift sistemini kullanamayacağı belirtildi. Malvarlıkları dondurulan şahıslar listesine de yeni isimlerin ekleneceği belirtildi.

Yeni yaptırımların devreye girebilmesi için 27 üye devletin onayı gerekiyor. Üye devletler çarşamba günü görüşmelere başlayacak. Önümüzdeki günlerde Rusya'nın Ukrayna’ya girmesinden bu yana AB'nin Rusya için öngördüğü altıncı yaptırım paketine onay verilmesi bekleniyor.

dpa/SÖ,TY