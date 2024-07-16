AB Komisyonu'ndan Macaristan'ı boykot kararı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın tartışmalı Moskova ziyareti nedeniyle dönem başkanı Macaristan'daki gayri resmi toplantıları boykot etme kararı aldı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'ın sözcüsü Eric Mamer Macaristan'ın dönem başkanlığının başında yaşanan gelişmeler nedeniyle von der Leyen'ın AB Komisyonu üyelerinin Macaristan'daki toplantılara katılmaması kararı aldığını belirtti.

Mamer, bu yılın sonuna kadar Macaristan'da düzenlenecek gayri resmi toplantılarda AB Komisyonu'nun sadece kıdemli memur seviyesinde temsil edileceğini belirtti. Mamer, AB Komisyonu üyelerinin Macaristan'da yapacağı olağan çalışma toplantısının da iptal edildiğini bildirdi. AB Komisyonu üyelerinin Macaristan'da yapacağı toplantı daha önce Eylül ayına ertelenmişti.

Budapeşte'de Ağustos ayında düzenlenmesi planlanan AB dışişleri bakanları toplantısının da boykot edilebileceği belirtiliyor. Diplomatlar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in aynı tarihlerde Brüksel'de bir toplantı düzenleyerek, bakanların Budapeşte'ye gitmesini engelleyebileceğini ifade ediyor.

Macaristan'dan tepki

Macaristan'ın 1 Temmuz'da AB dönem başkanlığını devralmasından sonraki günlerde Macaristan Başbakanı Orban, "barış misyonu" adı altında Ukrayna'nın başkenti Kiev'in ardından Rusya'yı ziyaret etmiş ve Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Orban, Putin'in ardından da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve eski ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Orban'ın Putin'i ziyaret etmesi AB Komisyonu ve AB ülkelerinde tepkiyle karşılanmış, Macaristan'ın boykot edilmesi gündeme gelmişti.

Macaristan Başbakanı Orban, Rusya lideri Putin'i ziyaret etmişti Fotoğraf: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

Macaristan ise AB Komisyonu'nun boykot kararına tepki gösterdi. Avrupa İşleri Bakanı Janos Boka, AB Komisyonu'nun birlikte çalışacağı AB üyesi ülkeyi seçemeyeceğini söyledi. Boka, X hesabından yaptığı açıklamada, "Bundan sonra Komisyon'un vereceği tüm kararlar siyasi mi olacak?" diye sordu.

Orban'ın partisi Fidesz'den Avrupa Parlamentosu üyesi Kinga Gal da von der Leyen'ın ikinci görev dönemi için oy toplamak amacıyla bu konuyu kullandığını öne sürdü. Gal, "Bu kabul edilemez ve Avrupa'daki iş birliğinin özüne aykırı" ifadeleriyle kararı eleştirdi.

AFP/JD, BK

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