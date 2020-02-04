AB Komisyonu'ndan kanserle mücadele planı

Avrupa Birliği Komisyonu, kanserle mücadeleye ilişkin yol haritasını kamuoyuna tanıttı. Buna göre Komisyon, önlemler, bilgi değişimi ve tedavi yöntemlerine ilişkin araştırma ağırlıklı ortak bir Avrupa planı çerçevesinde hareket etmeyi planlıyor. Gelecek 12 hafta boyunca üye ülkeler, sorumlu kurumlar, uzmanlar ve hastalar ile yapılacak müzakereler sonrasında Komisyon’un yıl bitmeden somut bir plan sunması bekleniyor.

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen, kanserle mücadeleye ilişkin planın tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, "Küçük kız kardeşim tümörden öldüğünde 13 yaşındaydım. Ailemin ve hekimlerin nasıl bir çaresizlik içinde olduğunu gördüm ve onun üzerine doktor olmaya karar verdim” diye konuştu.

Avrupa'da kanserden yılda 1,3 milyon ölüm

Dünya Sağlık Örgütü ise 2018 yılında 18,1 milyon kişinin hastalığa yakalandığını, 9,6 milyon kişinin de kanserden öldüğünü açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü, bu rakamların 2040’ta neredeyse iki katına çıkmasından endişe ediyor. Avrupa’da yılda 1,3 milyon kişi kanserden hayatını kaybederken, 3,5 milyon kişi de kansere yakalanıyor.

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Avrupa Birliği’nde kanserle mücadele konusunda üye ülkelerde büyük farklılıklar dikkat çekiyor. Komisyon Başkanı von der Leyen, Romanya’da bir kadının rahim ağzı kanserinden ölme ihtimalinin İtalya’daki bir kadından 16 kat daha yüksek olduğuna dikkat çekti ve "Bu böyle devam edemez, bu doğru bir durum değil” dedi. Komisyon Başkanı, bütün vatandaşların aşı ve kanser erken tanı imkanlarına sahip olmasının şart olduğunun da altını çizdi ve "Bütün vatandaşlara ulaşabiliriz. Alınacak önlemleri ve korunma imkanlarını iyileştirmeliyiz çünkü kanser vakalarının yüzde 40’ı önlenebilir” diye konuştu.

Bilgi değişimi için ortak sağlık platformu

AB Komisyonu Başkanı Alman politikacı, önlem ve kanserden korunma konusunda bir hedefler kataloğu oluşturmayı gözden geçirdiklerini de aktardı. Yapay zeka gibi kimi yeni teknolojilerin erken tanıda iyileştirmeler sağlayabileceğini de belirten von der Leyen, önemli rol oynayan bilgi alışverişinin sağlanabilmesi için de araştırmacıların ve bilim insanlarının çalışmalarını paylaşabileceği ortak bir sağlık platformu kurulmasını öngördüklerini söyledi. Uzmanların, hekimlerin, araştırmacıların ve hastaların, Komisyon’un kanserle mücadele planına ilişkin görüş belirtmesinden sonra, bu bilgilerin belirlenecek yol haritasına aktarılacağını da söyledi.

AFP,dpa/ETO,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe