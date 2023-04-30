AB Komisyonu: Sudan'daki kriz komşu ülkelere sıçrayabilir

Avrupa Birliği Komisyonu Sudan'daki huzursuzlukların komşu ülkelere de sıçrayabileceği konusunda uyarıda bulundu. Avupa Komisyonu'nun Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Janez Lenarcic, "Krizin bölgede bulunan çevre ülkelere taşınması riski gerçek" diye konuştu.

Welt am Sonntag gazetesine bir mülakat veren Lenarcic, Sudan'a sınır ülkelerin "yüksek derecede kırılgan" olduğunu belirterek, "Bunun sonuçları felaket olur. Bu kimsenin işine gelmez, o yüzden savaşan tarafları akla davet etmek önceliğimiz" dedi.

Janez Lenarcic Fotoğraf: DW

Sudan'daki durumun daha da kötü hale gelebileceği öngörüsünde bulunan Lenarcic, "Ülke alevler içinde, herkes temiz su, gıda, ilaç ve yakıt kıtlığı yaşıyor" diye konuştu.

Lenarcic röportajında ülkedeki yüzlerce insani programın şu anda askıya alınmış olduğunu; insani yardım çalışanlarının görevlerini yapması için gerekli olan depoların ve nakliye araçlarının da yağmalandığını söyledi. Savaşan her iki tarafın da bu gelişmede sorumluluğu olduğunu belirten Lenarcic, bedelin ise Sudan'daki sivil toplum tarafından "ödendiğini" ifade etti.

Gıda fiyatları tavan yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı Direktörü Martin Frick de Sudan'daki savaş nedeniyle Doğu Afrika'da bölgesel bir insani kriz yaşanabileceğini belirtti. Alman haber ajansı dpa'ya bir açıklama yapan Frick "Sudan'da çatışmaların başlamasından önce nüfusun üçte biri zaten açlık çekiyordu, şimdi her şeyde bir kıtlık yaşanıyor ve gıda fiyatları tavan yapmış durumda" dedi.

Çad ve Güney Sudan'da da benzer fiyat artışlarının yaşandığını belirten Frick, "İklimsel nedenlerle eş zamanlı olarak sellerin ve kuraklığın yaşandığı Güney Sudan'da gıda fiyatları kısa süre içinde yüzde 28 oranında arttı" ifadelerini kullandı. Frick, Afrika Boynuzu'nda altı yağmur döneminin yağışsız geçirilmesinin de bu durumun oluşmasına katkı sağladığını belirtti.

Sudan'da Genelkurmay Başkanı Abdulfettah el Burhan'a bağlı ordu birlikleri ile paramiliter Hızlı Destek Güçleri'ne (HDG) komuta eden yardımcısı General Muhammed Hamdan Dagalu'ya bağlı milisler arasında çatışmalar 15 Nisan tarihinde başladı.

Martin Frick Fotoğraf: DW

Burhan ve Dagalu, Sudan'da Ekim 2021'de gerçekleşen ve yaklaşık 46 milyonluk nüfusa sahip ülkenin demokrasiye geçiş sürecini sonlandıran askeri darbeyi birlikte düzenlemişti. İki eski müttefik arasındaki gerginlik, Sudan'da sivil iktidara geçişe yönelik planın parçası olarak HDG'nin de tamamen orduya katılmasını öngören reform nedeniyle yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı çatışmalar nedeniyle Sudan'da yaklaşık 7 milyon 600 bin kişiye yaptığı yardımlara ara vermek zorunda kaldı. Programın Direktörü Martin Frick ülkede yerinden olmuş insanların, hamile kadınların ya da yetersiz beslenen çocukların programın desteğini alamadıklarına dikkat çekti. Frick, güvenliğin yeniden sağlanması halinde yardım çalışmalarına yeniden başlayacaklarını söyledi.

AFP,dpa / EC,ET

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