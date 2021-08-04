AB Komisyonu ile Novavax arasında 200 milyon dozluk anlaşma

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, ABD'li biyoteknoloji firması Novavax'ın geliştirdiği Covid-19 aşısından 200 milyon doza kadar satın alınabilmesi için bir tedarik anlaşması imzaladı.

Anlaşmaya göre, AB ülkeleri Novavax aşısından ilk etapta 100 milyon doza kadar satın alabilecek. Anlaşma ayrıca, AB ülkelerine 2023'e kadar 100 milyon ek doz satın alma opsiyonu içeriyor. AB ile ABD'li biyoteknoloji firması arasındaki anlaşmanın 2021 başında imzalanması öngörülmüş ancak imza süreci uzamıştı. Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Novavax aşısına dair değerlendirme süreci henüz tamamlanmış değil.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Yeni koronavirüs varyantları Avrupa'da ve dünyada yayılırken, aşısını bu varyantlara karşı başarıyla test eden bir şirketle yapılan bu yeni anlaşma, nüfusumuzun korunması için ek bir tedbir" diye konuştu.

Komisyon, anlaşma sayesinde AB ülkelerinin bu yılın son çeyreğinden itibaren, ilk Novavax dozlarını alabilmesine imkan tanınacağını belirtti.

Novavax da yaptığı açıklamayla anlaşmayı doğruladı ve aşı verilerinin bu yılın üçüncü çeyreği içinde EMA'ya sunulmasını temin etmek için çalıştıklarını, onayın ardından ilk dozların tesliminin başlamasının beklendiğini duyurdu.

Reuters / DBN,AÜ

©️ Deutsche Welle Türkçe