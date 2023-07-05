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AB'den gıda ve tekstil israfını azaltma hamlesi

37 dakika önce

AB Komisyonu gıda ve tekstilde oluşan atık miktarını daha da azaltmaya yönelik planlarını sundu. Üye ülkeler gıdada yüzde 30 daha az atık üretmekle yükümlü hale geliyor.

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Atık sebze ve meyveler
Fotoğraf: Ute Grabowsky/photothek/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, gıdada oluşan atık miktarını azaltma yönündeki çabalarını daha ileri taşımak amacıyla harekete geçti. Bugün Brüksel'de sunulan plana göre, AB üyesi ülkeler 2030 yılına kadar hanelerde ve restoranlarda oluşan gıda atığını kişi başına yüzde 30 azaltmakla yükümlü olacak. Plan, gıdada üretim ve işleme aşamasında oluşan atığın da yüzde 10 azaltılmasını öngörüyor.

Komisyon'un verdiği bilgiye göre, AB üyesi ülkelerde yılda toplam neredeyse 59 milyon ton atık gıda oluşuyor. Bu da AB'de yaşayan vatandaş başına yılda 130 kilogram gıda atığı demek.

Oluşan bu atığın maddi olarak yol açtığı kaybın da 132 milyar euro olduğu tahmin ediliyor.

Tekstilde de atık tasarrufu

AB Komisyonu, gıdada olduğu gibi tekstil ürünlerinde de atık miktarını azaltmayı amaçlıyor. Nitekim oluşan atık sadece çöp olarak başa çıkılması zor bir sorun teşkil etmiyor. Aynı zamanda üretim için kullanılan doğal kaynakların da boşa harcanmış olması ve daha fazla karbon emisyonu anlamına geliyor.

AB Komisyon'unun verdiği bilgiye göre, tekstil atığının yüzde 78'i AB'de ayrıca toplanmıyor ve normal çöpe gidiyor. Yılda oluşan 12 milyon 600 bin ton tekstil atığının da sadece 5 milyon 200 bin tonu yeniden kullanım döngüsüne dahil edilebiliyor.

Tekstil ve gıda atığına dair hedefleri ortaya koyan düzenlemenin yürürlüğe girmesi için üye ülkelerin ulusal parlamentolarında ve Avrupa Parlamentosu'nda onaylanması gerekiyor.

 

dpa / ETO, ET

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