 AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans: Aşı stratejisinde hatalar yapıldı | AVRUPA | DW | 14.03.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans: Aşı stratejisinde hatalar yapıldı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans AB‘nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyleyerek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.

default

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans Tagesspiegel am Sonntag gazetesine verdiği demeçte, aşı konusunda açıklamalar yaptı. AB'nin aşı stratejisi konusunda başarısız olduğunu kabul eden Timmermans, "Aşıların siparişi konusunda hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi. Timmermans, "Pandeminin sona ermesinin ardından bir bilanço çıkarılmasına hazırım. O zaman neyi yanlış, neyi doğru yaptığımızı görebiliriz" ifadesini kullandı.

Vatandaşların aşının en kısa süre içinde temin edilmesi yönündeki talebinin anlaşılır olduğunu söyleyen AB temsilcisi "şu anki durumda en önemli konunun Avrupa'nın tamamının aşıya kavuşması olduğunu" kaydetti. 

Frans Timmermans

Frans Timmermans

AB'nin aşı siparişi konusunda ortak hareket etmesini savunun Timmermans, bu durumun Almanya gibi zengin ülkelerin de çıkarına olduğunu ifade etti.

AB'ye Birlik içinden eleştiriler

Birlik şimdiye dek BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson & Johnson'un geliştirdiği aşıların kullanımına izin verdi. AB Komisyonu bu dört aşıdan toplam bir milyar 400 milyon doz sipariş etti. Bu miktarın AB ülkelerinin 450 milyon nüfusu için yeterli gelmesi bekleniyor. Ancak AB Komisyonu aşı konusunda uzun süredir eleştiriliyor. Birliğin aşı siparişi konusunda geciktiği ve siparişlerde stratejik hatalar yaptığı dile getiriliyor.

Özellikle üye ülkelerden Avusturya, Birliğin aşı stratejisini sık sık eleştirerek, Avrupa İlaç Ajansı‘nı (EMA) aşılara izin verilmesi sürecinde çok yavaş hareket etmekle suçluyor. Aşıların AB ülkeleri içinde adil dağıtılmadığı eleştirileri de sık sık gündeme geliyor.

 

dpa,AFP / HT,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB'de "aşı kimliği" ile seyahat tartışması

AB'nin çıkaracağı "Dijital Yeşil Kimlik" hayatı nasıl kolaylaştıracak? Seyahat engelleri kalkacak mı? Merak edilen soruların yanıtlarını derledik.  

BioNTech'ten AB'ye 75 milyon doz aşı sözü

BioNTech şirketi Avrupa Birliği‘ne yılın ikinci çeyreğinde 75 milyon doz aşı daha temin etme sözü verdi.  

Korona aşısı: AB AstraZeneca'dan yanıt bekliyor

Avrupa Birliği aşı teslimatlarını zamanında yapmadığı gerekçesiyle ilaç firması AstraZeneca'dan açıklama bekliyor. AB uzmanları şirket temsilcileri ile bugün bir araya geliyor.  

Benzer içerik

Coronavirus Istanbul Türkei

Türkiye'de pandemi: Bir yılda neler yaşandı? 10.03.2021

Türkiye'de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının üzerinden tam bir yıl geçti. Bu süre içinde Türkiye'de neler yaşandı? Salgının seyrindeki önemli gelişmeleri derledik.

Deutschland Coronavirus l Impfzentrum Köln

Almanya’da salgın yönetimi: Örnek öğrenciden sorunlu öğrenciye 13.03.2021

Salgının en başında aldığı önlemler ile diğer ülkelere örnek gösterilen Almanya, şimdilerde aşı başta olmak üzere salgın yönetimindeki çoğu konuda sorunlu bir tablo çiziyor.

Weltspiegel 16.02.2021 | Corona | Impfstoff Astrazeneca, Portugal

Anket: Almanlar en az AstraZeneca aşısına güveniyor 11.03.2021

Almanların Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanan aşılara karşı güveni aşıya göre değişiyor. Yapılan bir ankete göre Almanlar en fazla BioNTech/Pfizer aşısına, en az AstraZeneca aşısına güveniyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Timmermans: Aşı stratejisinde hatalar yapıldı

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans AB‘nin aşı stratejisinin başarısız olduğunu söyleyerek, "Hem Brüksel hem de diğer üye ülkelerde hatalar yapıldığı doğrudur" dedi.  

FOTO-GALERİ

default

Dahi ve haylaz – Fotoğraflarla Maradona

Futbol dünyası sihirbazlıkları ve skandallarıyla ünlü Arjantinli efsanevi futbolcu Maradona'nın yasını tutuyor.  