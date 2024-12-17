AB Komisyonu Başkanı von der Leyen Türkiye'ye gidiyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere Ankara'ya gidiyor. Von der Leyen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Urusla von der Leyen bugün Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelecek.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinden dokuz gün sonra gerçeklecek olan görüşmede, ülkedeki durumun ve Suriye'ye yönelik insani yardımların ele alınması bekleniyor.

Von der Leyen, görüşmeye ilişkin açıklamasında Beşar Esad'ın çöküşünün Suriye halkına yeni bir umut vadettiğini ancak bu değişimin "riskleri ve zorlukları" beraberinde getirdiğini söyledi.

AB Komisyonu Başkanı, "Sahadaki durumun bu kadar değişken olması, Suriye halkına yönelik yardımlarımızı her zamankinden daha önemli hale geliyor. Bu nedenle, bu seneki insani yardım fonumuzu 160 milyon euronun üzerine çıkardık. Ayrıca gıda, ilaç ve barınma malzemeleri gibi hayati öneme sahip malzemeleri taşıyan bir insani yardım hava köprüsü başlatıyoruz. Salı günü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağım görüşmede insani yardımların ulaştırılması konusunu da ele alacağım" ifadelerini kullandı.

AB, geçen hafta Suriye'ye Türkiye üzerinden gıda, ilaç ve geçici barınak gibi yardım malzemelerinin gönderilmesinin planlandığını açıklamıştı. AB'nin açıklamasına göre, AB tarafından finanse edilen yardım uçakları, Dubai'deki AB stoklarından toplam 50 ton sağlık malzemesini önümüzdeki günlerde sınır ötesinde dağıtılmak üzere Adana'ya getirecek. Danimarka'daki bir başka AB stokundan 46 ton daha sağlık, eğitim ve barınma malzemesi Adana'ya kamyonlarla taşınacak ve Suriye içinde dağıtılmak üzere Unicef ve Dünya Sağlık Örgütü'ne teslim edilecek.

Esad rejiminin devrilmesinin ardınan Şam'da hayat normale dönüyor Fotoğraf: BAKR ALKASEM/AFP/Getty Images

AB Suriye'ye üst düzey diplomat gönderdi

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas da dün üst düzey bir AB diplomatının Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütü liderliğindeki yeni yönetimle iritabata geçmek üzere Şam'a gittiğini açıkladı.

Alman haber ajansı dpa'da yer alan bilgiye göre bu isim tecrübeli Alman diplomat Michael Ohnmacht. Daha önce Libya'da büyükelçi olarak görev yapan Ohmacht, yaz aylarından bu yana AB-Suriye Delegasyonu'nun başkanlığını yürütüyordu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas Fotoğraf: Alexandros Michailidise/European Union

Suriye'de Esad rejimini deviren HTŞ yönetimi ele geçirmesi ile oluşan yeni durumu değerlendiren Kallas, "aşırıcıların, Rusya ve İran'ın Suriye'nin geleceğinde yeri olmadığını" söyledi. Kallas, "Çok sayıda AB Dışişleri Bakanı, yeni yönetime Rusya'nın nüfuzunu sona erdirme şartı getirilmesi gerektiğini vurguladı" dedi.

AB kaynakları, Birliğin HTŞ ile henüz bağlantıya geçmediğini açıklamıştı. AB, Birleşmiş Milletler'in terör örgütleri listesinde yer alan HTŞ'ye yaptırım uyguluyor.

AB yetkilisi Kallas, bu durumun değişip değişmeyeceğini zamanın göstereceğini söyledi.

Türkiye, Suriye'de rejimin devrilmesinden sonra ülkedeki en güçlü aktör olarak görülüyor. Hem AB hem de HTŞ ile iyi ilişkileri olan Türkiye, Suriyeli mültecilerin geri dönebilmesi için Suriye'de istikrarlı bir ortamın oluşmasını hedefliyor.

dpa,DW,Reuters/BÖ,HS

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