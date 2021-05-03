AB Komisyonu Avrupa içinde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik içindeki seyahat kısıtlamalarının derece derece gevşetilmesini teklif eden bir önerge hazırladı. AB üyesi ülkelere sunulan önergede, aşılanmış kişilerin test ya karantina mecburiyetine tabi olmadan bir AB ülkesinden diğerine seyahat edebilmesi isteniyor.

AB, bu ayın başında kare kod taşıyan Covid-19 sertifikalarının yürürlüğe konulması konusunda da anlaşmıştı. Sertifikada kişinin aşılanıp aşılanmadığı, enfeksiyon sonrası bağışıklık durumu ve test sonucu gibi bilgiler yer alacak. Tasarı 1 Temmuz tarihinde hazır hale gelecek.

Seyahatten 14 gün öncesine kadar iki doz aşı

AB Komisyonu hazırladığı önergede seyahatten 14 gün öncesine kadar iki doz aşıyı da olmuş kişilerin test ya da karantinadan muaf tutulmasını talep etti. AB ülkelerinde şimdiye kadar vatandaşların yaklaşık yarısı ilk doz aşıyı oldu.

Önergede Covid-19'u atlatmış olanların da kısıtlamalardan 180 gün boyunca muaf tutulması istendi. AB Komisyonu aynı zamanda daha güvenilir ve pahalı olan PCR testlerinin 72 saat boyunca, hızlı antijen testlerinin ise 48 saat boyunca geçerli sayılmasını savundu.

Anne ve babası test ve karantinadan muaf olan çocuklara da karantina mecburiyeti getirilmeyecek.

AB Komisyonu, vaka sayılarının tekrar artması halinde gevşeme kararlarının geri alınmasını da istedi. Önergeye göre vaka sayısının arttığı bölgelerden gelişlerde yolculara yeniden yükümlülük getirilebilecek.

Son 14 günde 100 bin kişide ortalama 150'den fazla vakanın görüldüğü bölgelerden gelişlerin arzu edilmediği, bu sayının 25'ten az olduğu bölgelerden gelişlere ise hiçbir kısıtlama uygulanmaması gerektiği kaydedildi. Avrupa'da sadece Malta bu özelliği taşıyor.

Uçak yolculukları canlanıyor

Avrupa'da vaka sayıları azalırken havayolu trafiği de yeniden canlanmaya başladı. Alman havayolu şirketi Lufthansa uçak rezervasyonlarında yeniden artış olduğunu duyurdu.

Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Harry Hohmeister, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Sekiz haftadır rezervasyon sayıları sabit bir şekilde artıyor, gelecek hafta yukarıya doğru belirgin bir sıçrama kaydedildi. Nisan 2020'den bu yana en yüksek yedi gün oldu" diye konuştu. Lufthansa gelecek haftalarda pandemi nedeniyle çalıştırmadığı 30 ila 50 yeni uçağı yeniden aktif hale getirecek.

Reuters, dpa / EC, HS

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