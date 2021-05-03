 AB Komisyonu Avrupa içinde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi | Avrupa | DW | 31.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

Avrupa

AB Komisyonu Avrupa içinde seyahat kısıtlamalarının gevşetilmesini istedi

AB Komisyonu, Avrupa içindeki seyahat kısıtlamalarının derece derece gevşetilmesini içeren bir önerge hazırladı. Önergede aşılanmış kişilerin test ve karantinadan muaf tutulması istendi.

default

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Birlik içindeki seyahat kısıtlamalarının derece derece gevşetilmesini teklif eden bir önerge hazırladı. AB üyesi ülkelere sunulan önergede, aşılanmış kişilerin test ya karantina mecburiyetine tabi olmadan bir AB ülkesinden diğerine seyahat edebilmesi isteniyor.

AB, bu ayın başında kare kod taşıyan Covid-19 sertifikalarının yürürlüğe konulması konusunda da anlaşmıştı. Sertifikada kişinin aşılanıp aşılanmadığı, enfeksiyon sonrası bağışıklık durumu ve test sonucu gibi bilgiler yer alacak. Tasarı 1 Temmuz tarihinde hazır hale gelecek.

Video izle 09:22

Almanya pandemide örnek gösterilirken kontrolü nasıl kaybetti?

Seyahatten 14 gün öncesine kadar iki doz aşı

AB Komisyonu hazırladığı önergede seyahatten 14 gün öncesine kadar iki doz aşıyı da olmuş kişilerin test ya da karantinadan muaf tutulmasını talep etti. AB ülkelerinde şimdiye kadar vatandaşların yaklaşık yarısı ilk doz aşıyı oldu.

Önergede Covid-19'u atlatmış olanların da kısıtlamalardan 180 gün boyunca muaf tutulması istendi. AB Komisyonu aynı zamanda daha güvenilir ve pahalı olan PCR testlerinin 72 saat boyunca, hızlı antijen testlerinin ise 48 saat boyunca geçerli sayılmasını savundu.

Anne ve babası test ve karantinadan muaf olan çocuklara da karantina mecburiyeti getirilmeyecek.

AB Komisyonu, vaka sayılarının tekrar artması halinde gevşeme kararlarının geri alınmasını da istedi. Önergeye göre vaka sayısının arttığı bölgelerden gelişlerde yolculara yeniden yükümlülük getirilebilecek.

Son 14 günde 100 bin kişide ortalama 150'den fazla vakanın görüldüğü bölgelerden gelişlerin arzu edilmediği, bu sayının 25'ten az olduğu bölgelerden gelişlere ise hiçbir kısıtlama uygulanmaması gerektiği kaydedildi. Avrupa'da sadece Malta bu özelliği taşıyor.

Video izle 16:50

Pandemide uçak yolculuğu ne kadar güvenli?

Uçak yolculukları canlanıyor

Avrupa'da vaka sayıları azalırken havayolu trafiği de yeniden canlanmaya başladı. Alman havayolu şirketi Lufthansa uçak rezervasyonlarında yeniden artış olduğunu duyurdu.

Lufthansa Yönetim Kurulu Başkanı Harry Hohmeister, Funke Medya Grubu'na yaptığı açıklamada, "Sekiz haftadır rezervasyon sayıları sabit bir şekilde artıyor, gelecek hafta yukarıya doğru belirgin bir sıçrama kaydedildi. Nisan 2020'den bu yana en yüksek yedi gün oldu" diye konuştu. Lufthansa gelecek haftalarda pandemi nedeniyle çalıştırmadığı 30 ila 50 yeni uçağı yeniden aktif hale getirecek.

Reuters, dpa / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Atina-Ankara arasında aşı mutabakatı

Çavuşoğlu’nun Atina ziyaretinde yapılan açıklamaya göre, Türkiye ve Yunanistan Covid-19 aşılarının karşılıklı tanınması konusunda mutabakata vardı. Testleri negatif olanlar iki ülke arasında seyahat edebilecek.  

İngiliz mikrobiyolog: İngiltere üçüncü dalganın başında

Ünlü mikrobiyolog Ravi Gupta, İngiltere'nin Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının yayılması edeniyle üçüncü dalganın başında olduğunu söyledi.  

Benzer içerik

Deutschland Corona-Pandemie | Testzentrum Flughafen

AB Komisyonu, AB'ye turistik seyahatleri kolaylaştırmayı önerdi 03.05.2021

AB Komisyonu, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi. Ancak bunun için kişinin geldiği ülkede salgın açısından durumun iyi ve aşı yaptırmış olması şartları aranıyor.

USA Impfung Jugenliche

Avrupa'da BioNTech aşısının 12-15 grubuna kullanımına onay 28.05.2021

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech/Pfizer aşısının 12-15 yaş arası çocuklarda kullanımını onayladı. Tavsiye kararını uygulama yetkisi AB üyesi ülkelerin ulusal hükümetlerinde.

Coronavirus I Reisende am Flughafen

Avrupa ortak aşı kimliğinde anlaştı 20.05.2021

Avrupa Parlamentosu ile AB ülkeleri ortak bir aşı belgesi hazırlanması konusunda anlaştı. Haziran sonuna kadar AB vatandaşlarına teslim edilmesi öngörülen belgelelerle tatil bölgelerine seyahat de mümkün olabilecek.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İngiliz mikrobiyolog: İngiltere üçüncü dalganın başında

Ünlü mikrobiyolog Ravi Gupta, İngiltere'nin Hindistan'da ortaya çıkan koronavirüs varyantının yayılması edeniyle üçüncü dalganın başında olduğunu söyledi.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  