 AB Komisyonu, AB′ye turistik seyahatleri kolaylaştırmayı önerdi | AVRUPA | DW | 03.05.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB Komisyonu, AB'ye turistik seyahatleri kolaylaştırmayı önerdi

AB Komisyonu, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi. Ancak bunun için kişinin geldiği ülkede salgın açısından durumun iyi ve aşı yaptırmış olması şartları aranıyor.

default

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs salgınında dünyada gelinen durumu ve aşı kampanyalarında kaydedilen ilerlemeyi dikkate alarak, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatinin yeniden kolaylaştırılmasını önerdi. AB Komisyonu'nun Pazartesi günü üye devletlere sunduğu öneriye göre, üçüncü ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatlerine getirilen kısıtlamalar kaldırılarak, turistik seyahatlere de izin verilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki öneriyi "AB'de turizm sektörünü ve sınır ötesi dostlukları yeniden canlandırma zamanı" sözleriyle duyurdu. "Aşı olan ziyaretçilerin ve sağlık açısından durumun iyi olduğu ülkelerden gelenleri yine konuk etmeyi öneriyoruz" diyen AB Komisyonu Başkanı, ancak "Varyantlar ortaya çıktığında, hızla harekete geçmeliz: AB fren mekanizması önerisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyon'un önerisine göre, AB'ye seyahate izin verilebilmesi için kişilerin geldiği ülkelerde salgın açısından durumun "iyi" olması şartı aranıyor. Ayrıca, AB'ye seyahat edecek kişilerin, AB'de onay verilen aşılardan birini en az 14 gün önce yaptırdığını belgelemesi gerekiyor.

Komisyon, aşılarla ilgili listenin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verdiği aşılara göre genişletilebileceği de belirtiyor. Rusya'da üretilen Sputnik V aşısı, AB'ye bağlı ilaç değerlendirme ve denetleme kuruluşu Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) henüz onay almamasına rağmen, DSÖ'ünün acil kullanım onayı verdiği aşılar arasında bulunuyor.

Çocuklara izin var

Öneride, koronavirüs salgınına rağmen aşı yapılamayan çocuklara ise aşı olmuş ebeveynleri ile seyahat izni verilmesi öngörülüyor. Ancak bunun için çocukların, en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testinin sonucunun negatif olduğunu göstermesi gerekiyor.

Varyantlara karşı uyarı

AB Komisyonu koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, varyantların görüldüğü bölgelere yeniden seyahat yasağı konmasını veya kısıtlamaların devreye girmesini sağlayacak, koordinasyonu AB düzeyinde sağlanacak bir "fren" sistemi de öneriyor.

Şartları sağlayanların AB'ye seyahatini kolaylaştırma önerisinin hayata geçirilebilmesi için AB'ye üye 27 ülke tarafından onaylanması gerekiyor. Konuyla ilgili teknik görüşmelerin Salı günü başlaması planlanıyor.

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle geçen yıl Mart ayında üçüncü ülke vatandaşlarının gerekli olmayan durumlarda AB'ye seyahatini kısıtlama kararı almıştı.

AFP,rtr/JD,HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

AB aşı kimliği uygulamasına hazırlanıyor

Avrupa Covid-19 aşı kimliği uygulamasına bir adım daha yaklaştı. AB üyeleri arasında görüş ayrılıkları olsa da yaz sezonu başlamadan uygulamaya geçilmesi hedefleniyor.  

AB Komisyonu: Aşı kimliği 1 Haziran'da kullanıma hazır olacak

Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas Avrupa dijital aşı kimliğinin 1 Haziran tarihinde hazır olacağını açıkladı.  

AB'nin aşı kimliği sadece onaylı aşılara

AB, planladığı "aşı kimliği"ni sadece Avrupa'da izni verilen aşıları kullananlara verileceğini açıkladı. Ancak Avrupa içi seyahatlerde aşı kimliği talep edilip edilmeyeceği ise belirsiz.  

AB'de "aşı kimliği" ile seyahat tartışması

AB'nin çıkaracağı "Dijital Yeşil Kimlik" hayatı nasıl kolaylaştıracak? Seyahat engelleri kalkacak mı? Merak edilen soruların yanıtlarını derledik.  

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB Komisyonu, AB'ye turistik seyahatleri kolaylaştırmayı önerdi

AB Komisyonu, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına yönelik seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasını önerdi. Ancak bunun için kişinin geldiği ülkede salgın açısından durumun iyi ve aşı yaptırmış olması şartları aranıyor.  

FOTO-GALERİ

default

Hindistan ikinci dalga sebebiyle yasta

Hindistan'da ikinci dalga sebebiyle hastaneler yeni hasta kabul etmiyor, ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor.  