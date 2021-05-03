AB Komisyonu, AB'ye turistik seyahatleri kolaylaştırmayı önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, koronavirüs salgınında dünyada gelinen durumu ve aşı kampanyalarında kaydedilen ilerlemeyi dikkate alarak, AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatinin yeniden kolaylaştırılmasını önerdi. AB Komisyonu'nun Pazartesi günü üye devletlere sunduğu öneriye göre, üçüncü ülke vatandaşlarının AB'ye seyahatlerine getirilen kısıtlamalar kaldırılarak, turistik seyahatlere de izin verilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seyahat kısıtlamalarının kaldırılması yönündeki öneriyi "AB'de turizm sektörünü ve sınır ötesi dostlukları yeniden canlandırma zamanı" sözleriyle duyurdu. "Aşı olan ziyaretçilerin ve sağlık açısından durumun iyi olduğu ülkelerden gelenleri yine konuk etmeyi öneriyoruz" diyen AB Komisyonu Başkanı, ancak "Varyantlar ortaya çıktığında, hızla harekete geçmeliz: AB fren mekanizması önerisinde bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Komisyon'un önerisine göre, AB'ye seyahate izin verilebilmesi için kişilerin geldiği ülkelerde salgın açısından durumun "iyi" olması şartı aranıyor. Ayrıca, AB'ye seyahat edecek kişilerin, AB'de onay verilen aşılardan birini en az 14 gün önce yaptırdığını belgelemesi gerekiyor.

Komisyon, aşılarla ilgili listenin Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) acil kullanım onayı verdiği aşılara göre genişletilebileceği de belirtiyor. Rusya'da üretilen Sputnik V aşısı, AB'ye bağlı ilaç değerlendirme ve denetleme kuruluşu Avrupa İlaç Ajansı'ndan (EMA) henüz onay almamasına rağmen, DSÖ'ünün acil kullanım onayı verdiği aşılar arasında bulunuyor.

Çocuklara izin var

Öneride, koronavirüs salgınına rağmen aşı yapılamayan çocuklara ise aşı olmuş ebeveynleri ile seyahat izni verilmesi öngörülüyor. Ancak bunun için çocukların, en fazla 72 saat önce yapılmış PCR testinin sonucunun negatif olduğunu göstermesi gerekiyor.

Varyantlara karşı uyarı

AB Komisyonu koronavirüsün mutasyona uğraması nedeniyle dikkatli olunması gerektiğini vurgulayarak, varyantların görüldüğü bölgelere yeniden seyahat yasağı konmasını veya kısıtlamaların devreye girmesini sağlayacak, koordinasyonu AB düzeyinde sağlanacak bir "fren" sistemi de öneriyor.

Şartları sağlayanların AB'ye seyahatini kolaylaştırma önerisinin hayata geçirilebilmesi için AB'ye üye 27 ülke tarafından onaylanması gerekiyor. Konuyla ilgili teknik görüşmelerin Salı günü başlaması planlanıyor.

Avrupa Birliği, koronavirüs salgınının yayılması nedeniyle geçen yıl Mart ayında üçüncü ülke vatandaşlarının gerekli olmayan durumlarda AB'ye seyahatini kısıtlama kararı almıştı.

AFP,rtr/JD,HT

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