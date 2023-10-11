AB Komiseri'nden Musk'a ültimatom gibi mektup

Avrupa Birliği Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Thierry Breton, Hamas'ın İsrail'e saldırılarıyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden dezenformasyon yayıldığı gerekçesiyle Elon Musk'a çağrıda bulundu.

Musk'a hitaben resmi bir mektup kaleme alan Breton, bu mektubu X hesabından paylaştı. Breton mektubunda Avrupa Birliği içerisinde yasa dışı içeriklerin ve dezenformasyonların yayılmasının, AB'nin online içeriklerle ilgili düzenlemeleriyle uyumlu olmadığına işaret etti. Breton mektubunda "Sizi derhal sistemlerinizin etkinliğini güvence altına almaya ve krizle ilgili alınan tedbirleri ekibime bildirmeye davet ediyorum" dedi.

Breton X üzerinden paylaştığı mektubunda somut olarak hangi dezenformasyonlardan bahsettiği konusunda bilgi vermedi. Kamu yayın kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin "sahte ya da manipüle edilmiş resimler ve olgular" yayıldığını raporladığını ifade eden Breton örnek olarak "ilgisi olmayan silahlı çatışmalardan eski fotoğrafların" ve "video oyunlarından alınmış askeri görüntülerin" paylaşıldığını belirtmekle yetindi.

Breton, Musk'a mektubunda ayrıca "Olayın aciliyeti bakımından sizden ilgili kolluk kuvvetleri ve (Avrupa polis teşkilatı) Europol ile temasa geçmenizi ve taleplerine acil olarak yanıt vermeyi güvence altına almanızı bekliyorum" dedi ve Musk'tan talebine "gelecek 24 saat içinde acil, kesin ve tam bir yanıt" vermesini istedi.

Elon Musk Fotoğraf: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Musk ise Breton'un paylaşımına yanıt olarak açık kaynak kullanımının ve şeffaflığın şirket politikası olduğunu belirterek "Lütfen X'te olduğunu ima ettiğiniz ihlalleri listeleyin ki kamuoyu bunları görebilsin" dedi.

Breton ise Musk'ın sorunun farkında olduğunu söyleyerek "Kullanıcılarınızın ve yetkililerin sahte içerikler ve şiddetin yüceltilmesiyle ilgili bildirimlerinin pekala farkındasınız. Sözünüzü hayata geçirip geçirmediğinizi göstermek size kalmış" ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası, X ve diğer sosyal medya platformlarına yasadışı içerikleri kaldırma ve kamu güvenliğini tehlikeye sokan risklerle mücadele etme yükümlülüğü getiriyor. Yasayı ihlali halinde şirketlere, dünya çapındaki cirolarının yüzde 6'sına el konulmasına varan cezalar verilebiliyor.

DW / EC, JD

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