AB Komiseri: Avrupa bir saldırıya karşı hazırlıklı değil

Göreve kısa süre önce başlayan Avrupa Birliği'nin Savunmadan Sorumlu Komiseri Andrius Kubilius, Avrupa’nın olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olmadığı uyarısında bulundu. Almanya Redaksiyon Ağı’na (RND) konuşan Kubilius, "Doğrusunu söylemek gerekirse, bir saldırıya karşı yeterince hazırlıklı değiliz" ifadelerini kullandı. AB Komiseri, Avrupa'nın NATO planlarında öngörülen yeterliliğe ulaşmasının ise "yıllar alacağını" söyledi.

Kubilius, 2030 yılında AB üye devletlerine Rusya'nın olası bir saldırı düzenleyebileceğine ilişkin istihbarat servislerinin söylemlerine de dikkat çekti. Uzmanların Rusya'nın şu anda cephede kullandığından daha fazla tank ürettiğini belirttiğini kaydeden AB Komiseri, "Sayısız tank depolanıyor ve tabii ki ben de kendime şunu soruyorum: Rusya bunu neden yapıyor? Putin neyi hedefliyor? Bunun üzerine yalnızca spekülasyon yapabiliriz" diye konuştu. Kubilius, bununla birlikte istihbarat birimlerinin uyarıda bulunduğu tehlikelere karşı ciddi biçimde hazırlıklı olmanın önemine dikkat çekti.

Ursula von der Leyen liderliğindeki yeni AB Komisyonu, 1 Aralık'ta resmen göreve başlamıştı. Eski Litvanya Başbakanı olan çiçeği burnunda AB Komiseri Kubilius, AB Dış İşleri Komiseri Kaja Kallas ile birlikte görevdeki ilk 100 günü içerisinde Birliğin güvenlik ve savunmasına ilişkin bir strateji çalışması sunmayı hedefliyor. 67 yaşındaki muhafazakar Komiser, daha önce de Rusya'ya karşı Birliğin güvenliğini sağlamak için bu alandaki yatırımlarda belirgin bir artışa gidilmesi gerektiğini kaydetmişti.

AFP/SÖ,TY

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