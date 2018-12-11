 AB İngiltere ile ′son dakika′ görüşmesi yapacak | AVRUPA | DW | 13.12.2018

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AVRUPA

AB İngiltere ile 'son dakika' görüşmesi yapacak

AB Konseyi Başkanı Tusk, Brüksel'deki zirve öncesi Theresa May ile Brexit'i görüşecek. AB liderlerinin İrlandalıları ayıran sınırın müstakbel statüsüne açıklık getiren bir ortak açıklama yapmaları bekleniyor.

EU-Sondergipfel zum Brexit in Brüssel - May und Tusk (picture alliance/AP/O. Hoslet)

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Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosundan geçmesine destek için AB liderleriyle görüşen İngiltere Başbakanı May, Avrupa turundan eli boş döndü. Avrupalı liderler yeniden müzakerelere oturulmayacağı vurgusu yaptı. (11.12.2018)

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk Britanya ile AB arasındaki Brexit anlaşmasıyla ilgili olarak Başbakan Theresa May ile özel bir görüşme yapacağını açıkladı. Tusk Twitter hesabından yayınladığı mesajda bu akşam Brüksel'deki AB devlet ve hükümet başkanları zirvesinden önce İngiltere Başbakanı ile 'son dakika' görüşmesi yapacağını duyurdu.

Brüksel'deki diplomatik çevreler tarafından hükümet liderlerinin Başbakan May'in Brexit anlaşmazlığındaki karşıtlarının endişelerini dağıtmak amacıyla yazılı bir açıklama yapacakları konuşuluyor.

May, AB ile yollarını ayıracak olan anlaşmayla ilgili Avam Kamarası'ndaki oylamayı onaylanmayacağı endişesiyle erteletmişti. Theresa May çarşamba akşamı Avam Kamarası'ndaki parti grubunda yapılan güven oylamasını 117'ye karşı 200 oyla kazanmıştı.

27 AB üyesi ülkenin liderleri akşam toplantısında Brexit anlaşmazlığında May'e nasıl destek verilebileceğini görüşecekler. Fransız Haber Ajansı'nın (AFP) edindiği bilgiye göre 6 paragraflık ortak bildiride Brexit anlaşmasına açıklık getirilecek. Bir diplomat açıklamada anlaşma metnindekinden farklı ifadelerin yer almayacağını söyledi.

İrlanda'lar arasındaki sınır statüsü

Açıklamanın en önemli maddesini Britanya'ya bağlı olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki sınırın gelecekteki statüsü oluşturacak. AB'nin önerdiği çözüm formülü, taraflar arasındaki kapsamlı ticaret anlaşmasıyla ilgili görüşmelerden sonuç alınamadığı takdirde sınır kontrollerinin yeniden yürürlüğü sokulmamasını öngörüyor.

27'lerin ortak açıklamasında ara çözümün 'kısa süre için ve mutlaka gereken süreyi aşmamak kaydıyla uygulanabileceğine' yer verilecek. May'in Londra'daki karşıtları, Britanya'nın ara formülle ‘esir alınabileceği' endişesini dile getiriyor. Ara formülün ne zaman yürürlükten kaldırılacağına dair kesin bir tarih verilmeyeceği de tahmin ediliyor.

AB ülkelerinin ortak bildirisinde, ilerde Britanya'ya ek tavizler verilmeyeceği şeklindeki bir ifadenin de bulunmayacağı öğrenildi. Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda kabul edilebilmesi için AB'nin Ocak ayında bağlayıcı bir belge yayımlamasının da mümkün olduğu bildiriliyor. Başbakan Theresa May Brexit oylamasının 21 Ocak'tan önce yapılması gerektiğini açıklamıştı.

DW, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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