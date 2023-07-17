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AB ile Tunus arasında düzensiz göçe karşı anlaşma

7 dakika önce

AB ile Tunus arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Avrupa'ya düzensiz göçü engellemesi karşılığında Kuzey Afrika ülkesine mali yardımda bulunulacak.

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Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Tunus Devlet Başkanı Said, İtalya Başbakanı Meloni (soldan sağa)
Hollanda Başbakanı Mark Rutte, AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, Tunus Devlet Başkanı Said, İtalya Başbakanı Meloni (soldan sağa)Fotoğraf: Freek van den Bergh/ANP/picture alliance

Avrupa Birliği, Tunus ile mültecilerin AB'ye düzensiz göçünü önlemeyi amaçlayan bir anlaşmaya imza attı. Anlaşma çerçevesinde göçün engellenmesi karşılığında Kuzey Afrika ülkesine kapsamlı mali yardım yapılması öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen , Tunus Devlet Başkanı Kays Said ile Tunus'taki başkanlık sarayında yaptığı görüşmenin ardından yaptığı açıklamada üzerinde anlaşmaya varılan "kapsamlı stratejik ortaklığın" düzensiz göçü azaltmayı ve Tunus'un ekonomik kalkınmasını desteklemeyi amaçladığını söyledi.

Leyen'e ziyaretinde, düzensiz göçten en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'nın Başbakanı Giorgia Meloni ile Hollanda Başbakanı Mark Rutte eşlik etti. Üç Avrupalı lider Saied ile geçen ay da görüşmüşlerdi. Von der Leyen, "Etkili bir işbirliğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var" dedi. 

Her yıl çok sayıda düzensiz göçmen deniz yoluyla Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.
Her yıl çok sayıda düzensiz göçmen deniz yoluyla Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor.Fotoğraf: Fethi Belaid/AFP/Getty Images

Anlaşma sadece insan kaçakçılarına karşı daha etkili önlemler almayı değil,aynı zamanda mültecilere yönelik arama-kurtarma operasyonlarını da geliştirmeyi amaçlıyor.

İmzalanan anlaşma, düzensiz göçle mücadele için Tunus'a 105 milyon euro tutarında AB fonu sağlıyor. Ek olarak, büyük bir borç yükü altında olan ülkeye 150 milyon euro da bütçe yardımı yapılmasını öngörüyor. Geçen ayki ziyaretleri sırasında Avrupalı siyasetçiler uzun vadede ise 900 milyon euro kredi vaadinde bulunmuştu. Ancak bu para şu anda Tunus'un Uluslararası Para Fonu IMF ile müzakerelerini sürdürdüğü yaklaşık 2 milyar dolarlık kredinin onaylanması halinde sağlanacak.

Tunus halihazırda yurtdışından kredi bulmakta zorlanıyor. Ülkede ithalata bağlı olan un, şeker ve pirinç gibi temel gıda maddelerinin tedarikinde sürekli darboğazlar yaşanıyor.

AFP / GY, EC

 

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