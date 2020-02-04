 AB ile müzakerelere yeni kurallar geliyor | AVRUPA | DW | 05.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

AVRUPA

AB ile müzakerelere yeni kurallar geliyor

AB Komisyonu, müzakerelerde ilerleme kaydetmeyen ya da gerileyen aday ülkelere karşı yeni önlemler getiriyor. Kapatılmış fasılların yeniden açılabilmesi ve müzakerelerin askıya alınması, planlanan önlemler arasında.

default

AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile üyelik müzakerelerine başlanmasını bloke eden Fransa'nın baskısı üzerine müzakere sürecinde reform önerilerini kamuoyuyla paylaştı. Reform önerileriyle müzakerelerin daha inanılır, daha dinamik ve kestirilebilir hale getirilmesi, ayrıca üye ülkelere daha fazla söz hakkı tanınması öngörülüyor.

Komisyon'un önerileri çerçevesinde aday ülkenin müzakere sürecinin, reformlarda kaydettiği gelişmelere paralel olarak ilerlemesi öngörülüyor.

AB Komisyonu'nun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Batı Balkanlar'a genişlemenin Birlik için büyük öncelik taşıdığını belirterek, Komisyon'un, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanmasına yeşil ışık yakan 2018'deki kararının arkasında olduğunu vurguladı.

Önerdiğimiz linkler

AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya konusunda Fransa ile yaşanan krizde geri adım atmayacağı sinyali verdi. Fransa genişleme sürecinde kapsamlı reform talep ediyordu. (04.02.2020)

Türkiye ile AB arasındaki diplomatik ilişkiler giderek zayıflasa da, ticari ilişkiler artmaya devam ediyor. Türkiye’nin ihracatında AB ülkelerinin payı yüzde 50’ye ulaştı. En çok ihracat yapılan ülke ise Almanya. (03.02.2020)

Türkiye'nin AB'den sonra Brexit'ten en olumsuz etkilenecek ülke olacağı belirtiliyor. Ankara bu nedenle bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ancak Londra'dan henüz olumlu bir yanıt yok. (31.01.2020)

Müzakereler tümden askıya alınabilecek

Aday ülkenin, üyelik kriterlerinin yerine getirilmesi ve reformların hayata geçirilmesinde uzun süreli ya da ciddi durgunluk gösterdiği ya da gerileme kaydettiği durumlarda yaptırımlar öngörülüyor. Komisyonun önerilerine göre bu tür durumlarda müzakerelerin bazı alanlarda askıya alınması ya da çok ciddi durumlarda tümden dondurulması mümkün olacak. Kapatılmış fasılların yeniden açılabilmesi, AB programlarına erişim gibi Birlik ile yakın entegrasyonun getirdiği avantajlar kesilebilecek ya da azaltılabilecek, AB fonlarının kapsamı ve yoğunluğu düşürülebilecek.

Komisyon'un reform önerileri, hukukun üstünlüğü, demokratik kuruluşların işleyişi, kamu idaresi ve ekonomi gibi temel reformlara daha fazla odaklanılması yoluyla sürecin daha inandırıcı bir hale getirilmesini içeriyor. Aday ülkenin kaydettiği ilerlemenin değerlendirilmesi ve gözetlenmesi sürecine üye ülkelerin daha etkili bir şekilde katılması da öngörülüyor.

Altı ana başlık

Müzakere sürecini daha dinamik hale getirmek içinse fasıllar, "temel konular", "iç pazar", "rekabet ve kapsayıcı büyüme", "çevre ve sürdürülebilirlik", "tarım ve doğal kaynaklar" ve "dış ilişkiler" olmak üzere altı ana tema altında toplanacak. Müzakereler fasıllardan ziyade ana başlıklar üzerinden bir bütün olarak açılacak. "Temel konular" ana başlığı en başta açılacak ve kapatılan son başlık olacak. Bu başlıktaki ilerleme, müzakerelerin genel ilerleme hızını da belirleyecek. Ana başlığın açılmasıyla başlık içindeki fasılların kapatılması arasında geçen zaman tercihen bir yıl ile sınırlandırılacak.

Komisyon'un önerilerine göre AB'nin aday ülkeden farklı aşamalardaki beklentileri de daha net bir şekilde tanımlanacak. Reformlarda kaydedilen ilerlemelerin olumlu sonuçları ile ilerleme kaydetmemenin olumsuz sonuçları daha netleştirilecek. Reformlarda ilerleyen aday ülkeler, AB ile entegrasyon sürecinin hızlandırılması, AB politikaları, AB pazarı ve AB programlarına kademeli geçiş ile AB fonları ve yatırımlardan daha fazla yararlanılması gibi avantajlara sahip olacak.

DW/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Belgien Europäische Kommission in Brüssel

AB: Üyelik koşullarında değişiklik yapılmayacak 04.02.2020

AB Komisyonu, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya konusunda Fransa ile yaşanan krizde geri adım atmayacağı sinyali verdi. Fransa genişleme sürecinde kapsamlı reform talep ediyordu.

Türkei Merkel mahnt bei Besuch in Istanbul Wissenschaftsfreiheit an

Merkel, AB-Türkiye mutabakatını kurtarabilecek mi? 30.01.2020

Almanya Başbakanı Merkel’in Türkiye ziyaretinin ardından gözler AB-Türkiye mutabakatının geleceğine çevrildi. AB, yardımlarını sürdürecek mi? Merkel’in mesajları ne anlama geliyor? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:

Großbritannien London | Fahne Großbritanniens vor dem Parlament in Westminster

Türkiye Brexit sonrası anlaşma peşinde 31.01.2020

Türkiye'nin AB'den sonra Brexit'ten en olumsuz etkilenecek ülke olacağı belirtiliyor. Ankara bu nedenle bir serbest ticaret anlaşması imzalamak istiyor. Ancak Londra'dan henüz olumlu bir yanıt yok.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

AB'den yeni "doğal gaz arama" yaptırımı

Avrupa Birliği, Türkiye’nin Akdeniz’de sürdürdüğü doğal gaz arama faaliyetlerine katılan kişilere yaptırım kararı alma hazırlığında. Kararın Perşembe günü değerlendirildikten sonra uygulanması öngörülüyor.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  