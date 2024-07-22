AB-Ermenistan arasında vizesiz seyahat görüşmeleri başlıyor

AB, Ermenistan ile vize serbestisi görüşmelerine başlama kararı aldı. Türkiye ile benzer müzakereler 2013'te başlamış, ilerleyen yıllarda süreç tıkanmıştı.

Avrupa Birliği, Ermenistan ile vizeleri kaldırmak için görüşmelere başlama kararı aldı. Karar geleneksel olarak Rusya ile yakın ilişkilere sahip olan ancak 2020 yılında yaşanan İkinci Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Batı ile yakınlaşan Erivan'da "dönüm noktası" diye nitelendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan yönetiminde Brüksel-Erivan ilişkileri gelişti Fotoğraf: Johanna Geron/AP/picture alliance

AB Konseyinden yapılan açıklamada, vize serbestisi görüşmelerine başlama kararının yanı sıra Ermenistan ordusuna 10 milyon euro aktarılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Bu, Brüksel'den Ermenistan ordusuna bugüne kadar aktarılan ilk maddi destek oldu. AB'den yapılan yazılı açıklamada, Avrupa Barış Fonundan sağlanacak kaynak ile Ermenistan ordusunun lojistik kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ve acil durumlarda sivillerin korunmasına katkı sağlanmasının hedeflendiği belirtildi.

Askeri yardımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan vize görüşmeleri için ise "Ortak değerler, prensipler ve refah vizyonuna dayanan AB-Ermenistan ilişkilerini derinleştirmede bu çok önemli bir dönüm noktası" dedi.

Vize serbestisi anlaşması sağlanırsa Ermenistan vatandaşları Schengen üyesi 29 ülkeye vize gerekmeksizin serbest şekilde seyahat edebilecek.

Halihazırda eski Sovyet ülkeleri Moldova, Ukrayna ve Gürcistan vatandaşları bu hakka sahip. Vizesiz seyahat için Erivan'ın karşılaması gereken bir dizi kriter bulunurken Ermenistan medyası müzakere sürecinin yıllar alabileceğini aktardı.

AB ile Türkiye arasında benzer şekilde 2013 yılında vize serbestisi görüşmeleri başlamıştı. Ankara Brüksel'in talep ettiği 72 kriterden 66'sını halihazırda karşılamış durumda. Ancak terör ve kişisel verilerle ilgili düzenlemelerde ilerleme sağlanamayınca süreç tıkandı.

Reuters,DW / MUK,BK

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