AB ile ABD arasında ticaret görüşmeleri başlıyor

AB ülkeleri Fransa'nın itirazına rağmen ABD ile ticaret görüşmeleri başlatılması kararı aldı. Çoğunluk oyuyla alınan kararla müzakereleri resmen başlatması için AB Komisyonu'na yetki verildi. Oylamada Fransa karşı oy kullanırken Belçika çekimser kaldı. Görüşmelerin sanayi mallarına uygulanan gümrük vergilerinin azaltılması ve üretim standartları gibi konulara odaklanması bekleniyor.

AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström, ABD ile ticaret görüşmelerinin artık bir an önce başlayabileceğini belirterek ilk görüşmeler için Amerikan yönetimiyle derhal temasa geçeceğini söyledi. ABD ile hızlı bir şekilde uzlaşmaya varılabileceği konusunda iyimser olduğunu belirten Malmström, AB'nin mevcut Avrupa Komisyonu'nun görev süresinin sonuna, yani 31 Ekim'e kadar görüşmeleri sonuçlandırmak istediğini vurguladı.

Geçen yaz ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerine gümrük vergilerini artırması ve Avrupa'dan otomobil ithalatına vergi tehdidi nedeniyle ABD ve AB arasında diyalog kurulması üzerinde anlaşılmıştı. Ancak resmi karar, ABD'nin Paris İklim Anlaşmasından çekilmesini gerekçe gösteren Fransa'nın muhalefeti nedeniyle gecikmişti.

Almanya'da rahatlama

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, AB ülkelerinin ABD ile görüşmeleri resmen başlatma kararını "gerçek bir dönüm noktası" olarak nitelendirerek "AB hareket yeteneği olduğunu kanıtlamıştır. Artık somut müzakerelere başlayabiliriz. Amaç, sanayi mallarına gümrüklerin sıfırlanması ve bir ticaret savaşının nihai olarak önüne geçilmesidir" diye konuştu. ABD, Alman otomobil üreticilerinin en önemli ihraç pazarlarından biri.

Tarım AB'nin kırmızı çizgisi

Avrupa ülkeleri ticaret görüşmelerini sanayi mallarıyla sınırlandırmak isterken Trump'ın görüşmelere tarım ürünlerini de dahil etmek istediği biliniyor. AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Malmström tarım sektörünün Avrupa için kırmızı çizgi olduğunu belirterek tarım ürünlerinin görüşmelere dahil edilmeyeceğini vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump 2018 yılı Temmuz ayında AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile görüşmesinde, karşılıklı ticaret önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik müzakereler yürütüldüğü sürece AB ülkelerine yönelik yeni gümrük vergileri uygulanmayacağı taahhüdünde bulunmuştu.

Karşılıklı tehditler sürüyor

İki taraf arasında diyaloğu başlatma kararına rağmen karşılıklı tehditler devam ediyor. Trump geçen hafta AB ülkelerinde üretilen 11 milyar dolar hacmindeki mal ve ürüne karşı gümrük vergisi uygulama tehdidinde bulunmuştu. Avrupalı diplomatik kaynaklar, Trump'ın tehdidine karşılık 20 milyar dolar tutarındaki Amerikan ithal malına misilleme vergisi için liste hazırlandığını bildiriyor. AB Komisyonu'nun ticaretten sorumlu üyesi Cecilia Malmström, söz konusu listenin Çarşamba günü sunulabileceğini açıklamıştı.

AFP,rtr/BK,JD

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