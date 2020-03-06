 AB, İdlib ateşkesi için “iyi haber” açıklaması yaptı | AVRUPA | DW | 06.03.2020

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AVRUPA

AB, İdlib ateşkesi için “iyi haber” açıklaması yaptı

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell, İdlib’de sağlanan ateşkesten memnuniyet duyduklarını açıklarken, Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ateşkesin uygulanabilmesi durumunda sivillere yardımın mümkün olacağını söyledi.

Josep Borrell

Josep Borrell

Türkiye ile Rusya'nın uzlaşması sonucunda İdlib'de sağlanan ateşkes AB'de memnuniyetle karşılandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısı öncesinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Borell, "İdilb ateşkesinden memnun musunuz?” sorusuna, "gayet tabii ki, bu iyi bir haber” yanıtını verdi.

"Bildiğiniz üzere ateşkes İdlib'deki insanlara insani yardımı arttırmanın ön koşulu” diyen Borell, bu nedenle bu kararın nasıl uygulanacağını da yakından izleyeceklerini söyledi.

Türkiye'ye hem övgü hem sitem

AB dışişleri bakanlarıyla, 4 milyon sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye yapılacak mali yardımların artırılmasını da görüşeceklerini aktaran Borell, "Türkiye büyük bir yükün altında, bunu anlamamız gerekiyor. Ama aynı zamanda sığınmacıların bir baskı aracı olarak kullanılmasını kabul edemeyiz” dedi.

Heiko Maas

Heiko Maas

Güvenlik garantileri beklentisi

Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas da Rusya ve Türkiye'nin İdlib'e ilişkin ateşkes mutabakatını değerlendirdi. Deutschlandfunk radyosuna açıklama yapan Maas, "gecikmiş” olsa da, ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını açıkladı.

Maas, ateşkesin işlemesi ve uygulanabilmesi ve Rusya'nın bunu Esad rejimine kabul ettirmesi halinde, bölgedeki sivil halka yardımların ulaştırılmasının mümkün olacağını söyledi.

Son haftalarda bölgede bir Türk-Rus savaşı tehlikesinin arttığına, ancak her iki tarafın da bunu istememesi nedeniyle bir mutabakat sağlanabildiğine vurgu yapan Alman bakan, şimdi insani yardımların hayata geçirilmesi için taraflardan "güvenlik garantileri” verilmesini beklediklerini, bunun için de Rusya'dan Esad rejimini ikna etmesini istediklerini kaydetti.

Uçuşa yasak bölge tartışması

Bu arada Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, AB'li mevkidaşlarıyla toplantıya girmeden önce İdlib'de uçuşa yasak bölge oluşturulmasını önerdi.

Hollandalı bakan, "Kanımca Avrupa ülkeleri, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyelerini İdlib'de bir uçuşa yasak bölge ilan edilmesi için ikna etmekte istekli. Bu, El Kaide ile savaşı engellemez ama sivillerin ölümünü engelleyebilir” açıklamasını yaptı.

AB- Türkiye sınırlarında yaşanan göçmen krizi ve İdlib'deki gelişmeler bugün Zagreb'te düzenlenen olağanüstü AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınıyor.

DW, /DA, TY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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