AB, İsrail ile diyaloğu askıya almadı

Brüksel'de bir araya gelen AB dışişleri bakanları İsrail ile siyasi diyaloğu sonlandırma konusunda görüş birliğine varamadı.

Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'de yürüttüğü savaş nedeniyle artan eleştirilere rağmen, siyasi diyaloğu şimdilik askıya almama kararı aldı.

Brüksel'de düzenlenen dışişleri bakanları toplantısında, İsrail ile düzenli siyasi diyaloğun durdurulması önerisi tartışıldı. Öneri, Avusturya, Çekya, Macaristan, Hollanda ve Almanya gibi ülkelerin desteğini alamadı.

İsrail ile siyasi diyaloğun askıya alınması önerisi AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'den geldi. Geçtiğimiz hafta Borrell, İsrail ile düzenli siyasi diyaloğun askıya alınması önerisini üye devletlere sunmuştu.

Gerekçe olarak da İsrail'in Hamas ve diğer terör örgütlerine yönelik eylemleri sırasında insan hakları ve uluslararası insani hukuku ihlal ettiği yönündeki analizleri göstermişti.

Borrell yaptırımları hangi gerekçelerle savunuyor?

AB temsilcisi Borrell, 15 Kasım'da kaleme aldığı blog yazısında İsrail'e yönelik politika değişikliği önerisinin nedenlerini sıralamıştı.

Gazze'de giderek kötüleşen durumu anlatmakta "kelimelerin kifayetsiz kaldığına" vurgu yapan Borrell, Gazze Şeridi'nin pek çok yerinde insanca yaşama imkanı kalmadığına işaret etti.

Gazze'nin kuzeyinin bir zamanlar bir milyondan fazla insana ev sahipliği yaptığını, ancak haftalarca süren bombardımanın ardından bu bölgelerin tamamen boşaltıldığını, "kıyameti andıran" görüntülere tanık olunduğunu belirten Borrell, "Kuzey Gazze'de etnik temizlik" alt başlığı altında şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Gazze'de olup bitenleri tarif etmek için ‘etnik temizlik' sözcüklerinin giderek daha fazla kullanılması tesadüf değil."

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell yaptırımı savunuyor. Fotoğraf: Alexandros Michailidis/European Union

"Buzdağının sadece görünen kısmı"

Kaleme aldığı yazıda "Gazze'deki trajediye dair gördüklerimiz, buzdağının sadece görünen kısmı" ifadelerine yer veren Borrell, bir yılı aşkın bir süredir Gazze'ye gazeteciler ile uluslararası gözlemcilerin neredeyse giremediğine, bugüne kadar 130'u aşkın gazetecinin öldürüldüğüne dikkat çekerek, "Bu, demokratik bir devlet tarafından şimdiye kadar uygulanan en uzun bilgi karartmasıdır" sözlerini kaydetti.

AB temsilcisi ayrıca Gazze'de yaşananlara benzer olaylara şimdi de Güney Lübnan'da tanık olunduğunu, Batı Şeria'da da aşırılık yanlısı yerleşimcilerin Filistinlileri şiddet yoluyla topraklarını terk etmeye zorladıklarını aktardı.

AB ve ABD tarafından terör örgütü olarak sınıflandırılan Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'i hedef alan terör saldırıları sonrasında AB'nin bu saldırıları şiddetle kınadığını, İsrail'in uluslararası hukuk sınırları içinde kendisini savunma hakkına da güçlü destek açıkladığını hatırlatan Borrell, İsrail'e "bir dehşet diğerini haklı çıkarmaz" diyerek "öfkesine yenik düşmeme", uluslararası hukuka riayet etme çağrıları yaptıklarını, ancak İsrail'in bu çağrılara kulaklarını tıkadığını belirtti.

AB'de görüş birliği yok

AB ile İsrail arasında 2000 yılında yürürlüğe giren Ortaklık Anlaşması ilişkileri güçlendirmek ve ortaklığı daha da geliştirmek için düzenli siyasi diyalog öngörüyor.

İspanya ve İrlanda birkaç ay önce AB'ye İsrail ile bu anlaşmayı gözden geçirmeyi önermişti.

Bu konuda AB'de görüş birliği sağlanamasa da yaptırım önerisinin Brüksel'deki toplantının gündemine taşınmış olması, İsrail'e ilk önemli uyarı olarak değerlendiriliyor.

Çünkü İsrail ile AB arasındaki Ortaklık Anlaşması'nda ilişkilerin insan hakları ve demokratik ilkeler temeline dayandığı belirtiliyor.

Anlaşma sadece siyasi diyalog öngörmüyor aynı zamanda sanayi, enerji, ulaşım ve turizm gibi alanlarda da ekonomik iş birliğini düzenliyor.

DW, dpa/ DA, JD,TY,UC