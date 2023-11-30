Ev sahibinden fazla kiracının olduğu tek AB ülkesi Almanya

Almanya, AB içinde kiracı sayısının ev sahibi sayısından daha fazla olduğu tek ülke. Birlik içinde en fazla ev sahibini barındıran ülke ise Romanya.

Almanya, kiracı sayısının ev sahibi sayısından daha fazla olduğu tek Avrupa Birliği (AB) ülkesi olma özelliğini geçen yıl da sürdürdü.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın yayımladığı verilere göre, Almanya'da ev sahiplerinin oranı 2022 yılında yüzde 49'dan yüzde 47'ye geriledi. Almanya, ev sahibi oranının yüzde 50'nin altında olduğu tek AB üyesi ülke konumunda. Almanya'nın ardından en düşük yüzdeye sahip AB ülkesiyse Avusturya. Avusturya'da ev sahiplerinin oranı 2022'de yüzde 51 olarak belirlendi. Avusturya'da bu oran, 2021'de yüzde 54'tü.

Almanya ve Avusturya'nın dışında Danimarka; yüzde 60, Fransa ise yüzde 63'le bu oranın görece düşük olduğu ülkeler arasında başı çekti. AB üyesi olmayan İsviçre'de ise yüzde 42 ile Almanya'dan da daha düşük bir oran kaydedildi.

AB genelinde ev sahiplerinin oranı da yaklaşık bir puan geriledi. Eurostat verileri, 2022'de AB nüfusunun yüzde 69'unun kendi evinde yaşadığını, yüzde 31'ininse kirada oturduğunu ortaya koydu.

Doğudaki AB ülkelerinde ev sahibi olma oranının bir hayli yüksek olduğu görüldü. Bu oran Romanya'da yüzde 95, Slovakya'da yüzde 93, Hırvatistan'da yüzde 91, Macaristan'da yüzde 90 olarak belirlendi.

dpa / CÖ,ET

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