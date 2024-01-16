AB Hamas lideri Sinvar'ı terör listesine aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki lideri Yahya Sinvar'ı terör listesine aldı. Sinvar, Hamas'ın 7 Ekim'de Gazze Şeridi dışına çıkarak İsrail yerleşim yerlerine düzenlediği ve en az 1140 kişinin öldürüldüğü saldırıların planlayıcısı olarak değerlendiriliyor.

Yaptırım listesine alınması uyarınca Sinwar'ın AB ülkelerindeki mal varlığı donduruldu ve kendisiyle ticari alışveriş yapmak AB vatandaşlarına yasaklandı.

Filistinli Hamas örgütü, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alıyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında İsrail'in açıklamalarına göre çoğu sivil en az 1140 kişi öldürülürken, 250'den fazla İsrailli de rehin alınarak Gazze Şeridi'ne kaçırılmıştı. İsrail'in verdiği rakamlara göre 132 sivil halen Filistin bölgesinde bulunuyor, bunlardan 25'inin öldürüldüğü tahmin ediliyor.

İsrail karardan memnun

İsrail Dışişleri Bakanı İsrael Katz, Sinvar'ın AB'nin terör listesine alınmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti. Katz, Brüksel'in verdiği kararın "Hamas'ın kaynaklarını boğmak, meşruiyetini ortadan kaldırmak ve verilen tüm desteği yasaklamak için" gösterdikleri diplomatik çabaların bir sonucu olduğunu belirtti. 61 yaşındaki Sinvar, 7 Ekim'den bu yana kamuoyunda görülmezken, İsrail ordusu Sinvar'ın ölüm vaktinin geldiğini açıklamıştı.

İsrael Katz Fotoğraf: picture-alliance/AP Photo/D. Bality

Han Yunus'taki sığınmacı kampında dünyaya gelen Yahya Sinvar, 2017 yılında Hamas'ın Gazze'deki lideri seçilmişti. Sinvar, 2011 yılında Hamas'ın elindeki bir İsrail askerinin bırakılması karşılığında İsrail cezaevlerinden serbest bırakılan 1027 Filistinli mahkumdan biriydi. Hamas lideri, 2015 yılında da ABD'nin en çok aranan "uluslararası teröristler" listesine alındı. 7 Ekim saldırılarının planlayıcıları arasında olduğu tahmin edilen Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları Komutanı Muhammed Deif de aynı listede yer alan bir başka isim.

AB, Hamas'ın saldırıları ve İsrail'in buna tepki olarak Gazze Şeridi'nde başlattığı yıkıcı taarruza karşı ortak bir tutum geliştirmeye çalışıyor. İsrail ordusunun 7 Ekim'deki saldırı sonrası Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava ve kara saldırılarında Hamas kontrolündeki Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre şimdiye kadar 24 bin 285 Filistinli hayatını kaybetti. Ölenlerin yüzde 70'inin kadın, çocuk ve yaşlı olduğu belirtiliyor.

AFP,Reuters / EC,ET

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