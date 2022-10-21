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Fotoğraf: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance
EkonomiAvrupa

AB gaza tavan fiyat uygulanmasında anlaşamadı

28 dakika önce

Tüketicileri yüksek enerji fiyatlarından korumak için alınacak önlemleri ele alan AB liderleri, doğal gazda tavan fiyat önerisiyle ilgili fayda-maliyet analizi yapılmasına karar verdi.

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Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin devlet veya hükümet başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen AB liderler zirvesinde,artan enerji fiyatlarına karşı alınabilecek önlemler ele alındı. İthal gazda tavan fiyat uygulanmasına yönelik öneride uzlaşı sağlanamadı.

Ukrayna'daki savaşın etkisiyle yükselen gaz fiyatları nedeniyle kabaran ve tüketicileri zor durumda bırakan enerji faturalarının düşürülmesine yönelik önlemlerin ele alındığı 11 saatlik toplantı, hararetli tartışmalara sahne oldu.

Enerji konusunda hangi ortak girişimlerde bulunulacağı konusu, AB ülkeleri içinde aylardır sert tartışmalara neden oluyor. Bunda enerji karışımlarının ülkeden ülkeye farklılık göstermesi önemli rol oynuyor.

"Yol haritası" belirlendi

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'deki toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, zirvede üzerinde anlaşılan sonuç bildirisinin, "enerji fiyatları konusunda çalışmaya devam etmeye yönelik sağlam bir yol haritası" ortaya koyduğunu söyledi.

Sonuç bildirisinde, Avrupa Komisyonu ve AB ülkelerine önümüzdeki haftalarda tüketicileri yüksek fiyatlardan koruyacak yolları bulmaları için çağrı yapılıyor. Ancak alınacak önlemlerin "Avrupa'nın küresel rekabet gücünü ve Tek Pazar'ın bütünlüğünü koruması" gerektiğinin de altı çiziliyor.

Bildiride, üye ülkelerin enerji bakanlarından ve Avrupa Komisyonu'ndan, fiyat artışlarını sınırlandırmak için "doğal gaz işlemlerinde geçici bir dinamik fiyat koridoru" kurulması ve elektrik üretiminde kullanılan gaza tavan fiyatı konularında "somut kararlar sunmaları" istendi. Bu kararlar bildirilirken de enerji sektöründe tavan fiyat uygulanmasının "fayda-maliyet analizinin" yapılması talep edildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de "enerji krizinin AB'nin iç piyasasına yönelik bir tehdit oluşturduğunu" belirterek piyasanın korunabilmesi için "azami koordinasyon" gerektiğini söyledi.

Sonuç bildirisinin açıklanması, kamuoyu önünde bir birlik göstergesi olarak görülse de ülkeler arasındaki görüş ayrılıkları önümüzdeki müzakerelerin zorlu geçeceğine işaret ediyor. Bu müzakerelerden ilki, önümüzdeki hafta Lüksemburg'daki AB enerji bakanları toplantısında gerçekleşecek.

Tavan fiyat uygulamasında görüş ayrılığı

Aralarında Fransa, İtalya, İspanya ve Belçika'nın da bulunduğu en az 15 üye ülke, ithal doğal gazda tavan fiyat uygulamasına gidilmesini istiyor.

Ancak Almanya'nın başını çektiği bazı ülkelerbu öneriyi reddediyor.

Almanya, tavan fiyat uygulamasına, hem tedarikçileri Asya'daki daha kazançlı piyasalara itebileceği ve bunun neticesinde Avrupa'nın soğukta kalabileceği hem de tüketicileri enerji tasarrufundan uzaklaştırabileceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Tavan fiyat uygulamasına karşı çıkan liderlerden Macaristan Başbakanı Viktor Orban da bu önlemin tedarikçileri kaçıracağı görüşünde. Orban, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Avrupa Komisyonu'nun gazda tavan fiyat önerisi, bara gidip barmene bira için yarı fiyat ödemek istediğini söylemek gibi. Olacak iş değil" dedi.

DW,AFP,rtr/CÖ,BK

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