 AB gıda üretiminde ekolojik dönüşüme hazırlanıyor | AVRUPA | DW | 20.05.2020

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AVRUPA

AB gıda üretiminde ekolojik dönüşüme hazırlanıyor

AB Komisyonu gıdalarda daha az kimyasal daha çok biyoçeşitlilik hedefiyle 3 milyar fidan dikilmesini içeren konseptini açıkladı.

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Avrupa Birliği çevreci gıda üretimi ve biyoçeşitliliğin korunması için köklü değişikliklere gitmeye hazırlanıyor. Bu kapsamda AB Komisyonu kimyasal tarım ilaçlarının kullanımını yüzde 50 oranında azaltmayı, 3 milyar ağaç dikmeyi de içeren 19 sayfalık bir konsept hazırladı. Buna göre 2030 yılına kadar tarım alanında pestisit kullanımı yüzde 50, gübre kullanımı da yüzde 20 oranında azaltılacak. Çiftlik hayvanlarında kullanılan antibiyotik satışı da yüzde elli oranında düşürülecek. AB içindeki tarım alanlarının dörtte birinde organik tarım yapılacak. Üretimde yeni teknolojilerin kullanımını desteklemek için de 2025 yılına kadar tüm tarım bölgelerine internet bağlantısı sağlanacak.

Ormanların havadaki karbondioksiti emerek havayı etkin şekilde temizlemesine vurgu yapan AB Komisyonu ağaçlandırma için kapsamlı yatırım yapılmasını hedefliyor. 2030 yılına kadar AB’ye üye ülkeler 3 milyar fidan dikecek.

AB Komisyonu’nun bir önemli hedefi de biyoçeşitliliğin korunması. Araştırmacılara göre başta arılar olmak üzere tarımda kullanılan kimyasal ilaçlar nedeniyle çiçeklerde tozlanmayı sağlayan böceklerin sayısı azaldı. Hayvan, böcek ve bitkilerin çeşitliliğini sürdürebilmek için Avrupa’da koruma altına alınmış doğal bölgelerin miktarı da yüzde 30 oranında artırılacak.

Çiftçiler tepkili

AB Komisyonu sürdürülebilir ve sağlıklı gıda üretimi, biyoçeşitliliğin korunması için planlanan adımların üye ülkelere ve özel sektöre yıllık maliyetinin 20 milyar euro olacağını tahmin ediyor. Çevre koruma örgütü Greenpeace komisyonun konseptini olumlu bulurken özellikle koronavirüs salgınından etkilenen çiftçiler AB Komisyonu’nun planlarına tepki gösterdi. Alman Çiftçiler Birliği Başkanı Joachim Rukwied, çiftçilere getirilen yükümlülükler nedeniyle gıda üretiminin gelişmekte olan ülkelere kayabileceğini belirtti.

AFP / DK, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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