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Batı Şeria'da İsrail askerleri - (19.11.2022)
ArşivFotoğraf: Mussa Qawasma/REUTERS
PolitikaAvrupa

AB Filistin okulunu tahrip eden İsrail'i kınadı

2 saat önce

Avrupa Birliği, Batı Şeria'da yapımına destek verdiği bir ilkokulun İsrail ordusu tarafından yıkılmasını kınadı.

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Avrupa Birliği (AB), İsrail işgali altındaki Batı Şeria bölgesinde Filistinlilere ait bir ilkokulun İsrail ordusu tarafından yıkılmasını kınadı. AB Komisyonu'nun Dış İlişkiler Sözcüsü Peter Stano, bu tarz yıkımların uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve çocukların eğitime ulaşım haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti. Stano ayrıca İsrail'in uyguladığı keyfi yıkımların ve binaların zorla boşaltılmasının, Filistinlilerin acılarını daha da arttırdığını ve çatışmaları tırmandırdığını ifade etti.

İsrail ordusu, geçen Pazartesi günü El Halil kentinin güneyindeki yerleşim birimi Mesafer Yatta'da, AB desteği ile kısa süre önce inşa edilen bir okulu tahrip ederek kullanılamaz hale getirmişti. El Cezire televizyonunun olayla ilgili haberine göre İsrailli askerler, okulda eğitimin devam ettiği bir saatte çocuklara şok bombaları attı.

Avrupa Birliği Komisyonu Sözcüsü Peter Stano
Peter StanoFotoğraf: Dursun Aydemir/AA/picture alliance

AB Komisyonu Sözcüsü Stano, İsrail, Adalet Divanı'nın geçen Mayıs ayında aldığı, Mesafer Yatta bölgesindeki köylerin zorla boşaltılması uygulamasının hukuka uygun olduğuna dair kararına atıfta bulunarak, bunun "Kabul edilemez" olduğunu dile getirdi. Söz konusu bölgede yaşayan yaklaşık bin 200 kişinin giderek artan bir baskı ve sindirme atmosferinde hayatlarını sürdürmeye çalıştığını belirten Stano, burada yaşayan halka, öğretmenlere ve insani yardım personeline getirilen sehayat kısıtlamalarının da bu baskının bir parçası olduğunu vurguladı.

 

KNA / ET,TY

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