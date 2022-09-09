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AB artan enerji fiyatlarını yeniden düşürebilmek için çözüm arıyorFotoğraf: Andreas Franke/dpa/picture alliance
PolitikaAvrupa

AB enerji krizine çare arıyor

1 saat önce

AB üyesi ülkelerin enerji bakanları, doğal gazdan üretilmeyen elektriğe tavan fiyat uygulanması önerisine destek verdi. AB Komisyonu'nun Rus gazına fiyat üst sınırı getirme planı destek bulmadı.

https://www.dw.com/tr/ab-enerji-krizine-%C3%A7are-ar%C4%B1yor/a-63074025

Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin enerji bakanları Cuma günü Brüksel'de düzenledikleri olağanüstü toplantıda kış mevsimi öncesi artan enerji fiyatlarıyla mücadele konusunu ele aldı.

Rusya'nın  Ukrayna işgali sonrasında doğal gaz fiyatları rekor düzeylere yükselirken, AB ülkeleri Rusya lideri Vladimir Putin'in doğal gaz akışını tamamen kesme tehlikesi karşısında büyük bir belirsizlik içinde bulunuyor.

Savaş öncesi çoğunluğu Almanya'ya  olmak üzere gaz ithalatının yüzde 40'ını Rusya'dan yapan AB, enerji ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılanabilmesi için çare arıyor.

AB  dönem başkanlığını yürüten Çek Cumhuriyeti tarafından yayınlanan toplantı özetine göre, yükselen tüketici faturalarına çare arayan bakanlar AB'nin yürütme organı AB Komisyonu'ndan doğrudan Rusya'yı hedef almayan ancak gazda tavan fiyat da dahil olmak üzere acil durum önlemleri almasını istedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin bu hafta yaptığı açıklamada Rusya'ya  gazda tavan fiyat uygulanırsa Moskova'nın Avrupa'ya tüm gaz arzını keseceğini açıklamıştı.

AB'nin henüz kesinleşmemiş olan planına göre hükümetler gaz dışı enerji üreticilerinin yüksek fiyatlar nedeniyle elde ettiği fazla geliri kısmen tırpanlayarak bu parayı tüketici faturalarını düşürmek için kullanacak.

Toplantı özetine göre fosil yakıt şirketlerinin "dayanışma vergisi" ödemesi de öngörülüyor.

Toplantıda, elektrik üreticilerinin fazla gelirlerinin zor durumdaki hane halkları ve işletmeler için kullanılabilir hale getirmek; talep azaltımının teşvik edilmesi; gaz fiyatı üst sınırı oluşturulması ve mali zorluklar yaşayan kamu hizmeti şirketlerini desteklemek gündeme gelen tedbirler oldu.

AB Komisyonu'nun Rus gazına fiyat üst sınırı teklifinin ise toplantıda geniş bir destek bulamadığını gösterdi.

Habeck: Top AB Komisyonu'nda

Çek Sanayi Bakanı Jozef Sikela toplantı sonrasındaki açıklamasında, "Vatandaşlarımızı ve işletmeleri hayal kırıklığına uğratmayacağımızdan emin olmalıyız" dedi.

Sikela "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin enerji savaşını başlattığında, bizi bölmeyi ve demokratik toplumlarımıza ve ekonomilerimize zarar vermeyi umuyordu. Bunu başaramadı ve başaramayacak da" ifadelerini kullandı.

Başkan yardımcısı ve Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Fiyatları düşürmemiz gerekiyor” dedi ve bu nedenle elektrik piyasasındaki kuralların değişmesi gerektiğini kaydederek "Top Avrupa Komisyonu'nda” dedi.

AB Komisyonu'nun ilk yasa taslağını önümüzdeki hafta içinde sunması öngörülüyor. Taslak onaylanmadan önce AB başkentleri tarafından değiştirilebilecek. Komisyon'un Eylül ayı ortasına kadar uygulanabilir teklifler içeren bir plan hazırlaması gerekiyor.

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Dpa, Reuters / SSB, JD

 

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