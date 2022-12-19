  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Enerji Krizi
Ukrayna Savaşı
AB enerji bakanlarının Brüksel'deki zirvesi
AB enerji bakanlarının Brüksel'deki zirvesiFotoğraf: Olivier Matthys/AP Photo/picture alliance
EkonomiAvrupa

AB doğal gaza tavan fiyatta anlaştı

16 dakika önce

Avrupa Birliği ülkeleri doğal gaza tavan fiyat uygulamasında anlaştı. Rusya kararı "kabul edilemez" diye nitelendirdi.

https://p.dw.com/p/4LCRO

Avrupa Birliği ülkeleri aylardır süren tartışmanın ardından doğal gaza tavan fiyat uygulaması konusunda anlaştı. Konuyla ilgili karar bugün AB enerji bakanlarının Brüksel'deki toplantısında alındı.

15 Şubat tarihinden itibaren geçerli olacak mekanizma, doğal gaz fiyatının belli şartlara göre yüksek olması halinde devreye girecek. Bu şartlar, Hollanda'daki Avrupa doğal gaz borsası TTF'de doğal gazın megavatsaat başına fiyatının üç gün boyunca 180 euronun üstünde olması ve uluslararası piyasalardaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) fiyatının en az 35 euro üstüne çıkması. Dolayısıyla küresel LNGfiyatlarının yüksek olduğu durumlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı 180 euronun üstüne çıkabilecek.

AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi Bakanı Jozef Sikela dolayısıyla sabit bir tavan fiyatın olmadığını "dinamik bir üst sınırın" söz konusu olduğunu söyledi.

Pazartesi günü TTF'de doğal gazın fiyatı 110 euro ile, belirlenen değerin oldukça altındaydı. Ancak uzmanlar yaz mevsiminde 340 euronun üstünü gören doğal gazın soğuk kış nedeniyle tekrar 200 euronun üzerine çıkabileceği tahminini yapıyor.

Almanya Ekonomi Bakanı Habeck
Almanya Ekonomi Bakanı HabeckFotoğraf: Bernd von Jutrczenka/dpa/picture alliance

Başta Fransa, Belçika ve İtalya'nın hayata geçirmek istediği tavan fiyat uygulamasına Almanya ve Avusturya şimdiye kadar şüpheyle yaklaşıyordu.

Alman hükümeti tavan fiyat uygulamasıyla birlikte üretici ülkelerin gazını Asya pazarlarına satabileceği ve Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz sevkiyatının da durabileceği endişesi taşıyordu.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck Brüksel'de toplantı öncesi yaptığı açıklamada "Kaygılarımızın bir temeli var" diyerek "Şimdiye kadar piyasaya yapılan müdahalelerden biliyoruz ki son derece dikkatli olmak zorundayız, kaş yapalım derken göz çıkarmamalıyız" dedi. Habeck uzlaşmaya varılmasının ardından ise "Şimdi önceden kestirilemeyecek sonuçları belirgin bir biçimde azaltan birçok araç tanımladık" diyerek acil durumlarda mekanizmanın devre dışı bırakılabileceğini kaydetti.

Avrupa Birliği'nin aldığı karara Moskova'dan tepki geldi. Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov Rus haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada "Bu, piyasa fiyat belirleme süreçlerinin ihlalidir" diyerek her türden tavan fiyat uygulamasının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

AFP, dpa / EC, BK

Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

9 Kasım 2011'de Van'da meydana gelen depremde Bayram Otel'in yıkılması sonucu 24 kişi yaşamını yitirmişti

Yargıda cezasızlık: Van Bayram Otel davası

Hukuk ve Adalet3 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Bosna Hersek: Jeopolitik nedenlerle gelen AB adaylığı

Politika4 saat önce
Türkei Ankara Hohe Wahlkommission (YSK)

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

YSK Başkanı: Erdoğan'ın adaylığı konusunda çalışma yaptırdım

Politika15 saat önce
İran'da ikinci idamın ardından Tebriz Üniversitesi'nde protesto gösterisi düzenlendi

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İran: İdamlardan sonra yargıya yönelik eleştiriler artıyor

İnsan Hakları18 Aralık 2022
Yolsuzluğun önlenebilmesi için basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığının sağlanması gerektiği vurgulanıyor

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Türkiye'de yolsuzlukla mücadele ediliyor mu?

Yolsuzluk18 Aralık 2022
Sansaryan Han

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

İşkencehaneden otele: Sansaryan Han'ın hikâyesi

Tarih17 Aralık 2022
Levent Göktaş

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Levent Göktaş savunmasında ne dedi?

Hukuk ve Adalet17 Aralık 2022
Ana sayfaya dön