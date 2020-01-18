 AB dışişleri bakanları Libya′yı görüştü | DÜNYA | DW | 20.01.2020

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DÜNYA

AB dışişleri bakanları Libya'yı görüştü

AB dışişleri bakanları Brüksel'de düzenlenen toplantıda Libya'da kalıcı ateşkes konusunu gündeme aldı. Bakanlar Sophia deniz misyonunun Libya için yeniden faaliyete geçirilmesini planlıyor.

Josep Borrell

Josep Borrell

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de düzenenen zirvede Libya konusunu ele aldı.

Pazartesi günkü zirveden sonra açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sophia deniz misyonunun yeniden harekete geçirilmesini önerdi. 2005 yılında insan kaçakçılığı ve Akdeniz'de terk edilen sığınmacılara yardım amacıyla Libya açıklarında başlatılan misyon, AB içinde mültecilerin dağıtımı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle bir süre önce askıya alındı. Ancak misyon sonlandırılmadı.

Akdeniz'de Sophia misyonu

Akdeniz'de Sophia misyonu

Borrell yaptığı açıklamada, Sophia deniz misyonunun görevinde bir değişiklik yapılmasını öngörmediğini ancak  misyonun Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasına odaklanması yönünde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Borrell misyonun işleyişiyle ilgili somut önerilerin 17 Şubat'ta düzenlenecek bir sonraki dışişleri bakanları toplantısında sunulmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Borrell'in, Şubat ortasında düzenlenecek bir sonraki AB dışişleri bakanları toplantısına kadar taraflarla görüşmeler yaparak Libya konusunu yeniden gündeme getirmesi gerektiğini belirtti.

DW, dpa/ TY,HT

©Deutsche Welle Türkçe

 

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