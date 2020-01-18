AB dışişleri bakanları Libya'yı görüştü

AB ülkelerinin dışişleri bakanları Brüksel'de düzenenen zirvede Libya konusunu ele aldı.

Pazartesi günkü zirveden sonra açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sophia deniz misyonunun yeniden harekete geçirilmesini önerdi. 2005 yılında insan kaçakçılığı ve Akdeniz'de terk edilen sığınmacılara yardım amacıyla Libya açıklarında başlatılan misyon, AB içinde mültecilerin dağıtımı konusunda ortaya çıkan anlaşmazlık nedeniyle bir süre önce askıya alındı. Ancak misyon sonlandırılmadı.

Akdeniz'de Sophia misyonu

Borrell yaptığı açıklamada, Sophia deniz misyonunun görevinde bir değişiklik yapılmasını öngörmediğini ancak misyonun Libya'ya yönelik silah ambargosunun uygulanmasına odaklanması yönünde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Borrell misyonun işleyişiyle ilgili somut önerilerin 17 Şubat'ta düzenlenecek bir sonraki dışişleri bakanları toplantısında sunulmasını umduğunu sözlerine ekledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Borrell'in, Şubat ortasında düzenlenecek bir sonraki AB dışişleri bakanları toplantısına kadar taraflarla görüşmeler yaparak Libya konusunu yeniden gündeme getirmesi gerektiğini belirtti.

DW, dpa/ TY,HT

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