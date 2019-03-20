AB Brexit'in ertelenmesi için seçenek arayışında

Avrupa Birliği (AB) liderleri, AB'den çıkış süreci (Brexit) konusunda erteleme isteyen Birleşik Krallık'a yönelik nasıl bir yol haritası izleneceğini belirlemek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

AB liderlerinin zirvesinden ilk gelen bilgiler, Birlik üyelerinin birkaç seçenek üzerinde yoğunlaştığı yönünde. Reuters'a bilgi veren diplomatik kaynaklar, AB liderlerinin 7 Mayıs, 2019'un sonu ya da ucu açık bir tarihe kadar erteleme seçeneklerini ele aldığını aktardı.

Brüksel'deki görüşmelerde ilk olarak 22 Mayıs'a kadar erteleme seçeneğinin görüşüldüğü ancak Fransa'nın itirazı üzerine 7 Mayıs tarihinin gündeme geldiği belirtiliyor.

AB liderleri, Brexit'in ertelenmesi için Brüksel ile varılan anlaşmaya meclis onayını şart koşuyor. May hükümetinden anlaşmayı gelecek hafta parlamentodan geçirmesi isteniyor.

Brexit'in ertelenebilmesi için tüm üye ülkelerin bu karara onay vermesi gerekiyor.

May 3 aylık erteleme istemişti

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) çıkma süreci olarak bilinen Brexit için Başbakan Theresa May Avrupa Birliği'ne üç aylık erteleme talebinde bulunmuştu.

May, ülkenin AB üyeliğinin resmen sonlandırılması için belirlenen tarih olan 29 Mart'a günler kala bu talebini AB Konseyi Başkanı Donald Tusk'a yazdığı bir mektup aracılığıyla iletmişti. May'in talebi sonrası yaptığı açıklamada Tusk, erteleme için anlaşmaya meclis onayını şart koşmuştu.

18 ay süren müzakerelerin ardından Brüksel ile Birleşik Krallık arasında varılan Brexit anlaşması, Britanya Parlamentosu tarafından iki kez reddedildi. May'in anlaşmayı üçüncü kez mecliste oylamaya sunma planı, Avam Kamarası'nın Başkanı tarafından engellenmişti.

Anlaşmazlığın nedeni ne?

Anlaşmaya karşı olanların eleştirdiği konuların başında Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda arasına fiziki bir sınır getirilmeyeceği konusunda anlaşmada yer alan bir tedbir maddesi yatıyor.

Söz konusu madde, Birleşik Krallık'ın AB ile kapsamlı bir ticaret anlaşması imzalayana dek Gümrük Birliği içinde kalmasını, Kuzey İrlanda'nın da bir dizi AB kuralına tabi olmasını öngörüyor. Brexit yanlıları tedbir maddesinin ülkeyi ucu açık olarak AB düzenlemelerine bağlı kalmaya mahkum edebileceeği endişesini taşıyor. Karşı olanlar ise Kuzey İrlanda ile merkezi yönetim arasındaki bağı zayıflatacağına dikkat çekiyor.

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