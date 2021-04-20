 AB, BioNTech′ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor | AVRUPA | DW | 23.04.2021

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AVRUPA

AB, BioNTech'ten 1,8 milyar ilave doz aşı alıyor

Avrupa Birliği, BioNTech - Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısından ilave 1,8 milyar doz alacağını açıkladı.

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Avrupa Birliği, BioNTech - Pfizer ortaklığında geliştirilen koronavirüs aşısından ilave 1,8 milyar doz almak için anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağını duyurdu. Söz konusu anlaşma, Avrupa Birliği'nin Pfizer - BioNTech ile yaptığı üçüncü anlaşma. AB, önceki anlaşmalar kapsamında 600 milyon doz aşı sipariş etmişti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "BioNTech- Pfizer ile yeni bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz. Anlaşma, 2021-2023 yılları arasında temin edilmek üzere 1,8 milyar doz aşı öngörüyor. Böylece, bağışıklığı arttırmak için gereken ilave dozları güvenceye alıyoruz" dedi.

Leyen, bugün Pfizer'in Belçika'nın Puurs kentinde bulunan aşı üretim merkezini ziyaret etti. Leyen, ziyareti esnasında AB aşılama programının, yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamaya yetecek dozda aşıyı Temmuz ayı sonuna kadar temin edeceğini söyledi. Daha önce bu hedefin Eylül sonunda gerçekleştirilebileceği açıklanmıştı.

Leyen, Twitter hesabından "Pfizer ve BioNTech gibi güçlü ve güvenilir partnerlerimiz sayesinde AB'de aşılama hızı artıyor. Temmuz ayında AB'deki yetişkinlerin yüzde 70'ini aşılamaya yetecek aşımızın olacağına güvenim tam" dedi.

Reuters, AFP / AI, EC

@Deutsche Welle Türkçe

 

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