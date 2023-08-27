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AB Batı Afrika'da yeni bir misyona hazırlanıyor

27 Ağustos 2023

Avrupa Birliği'nin, Batı Afrika'da yeni bir sivil-askeri misyon planladığı bildirildi. Nijer'deki darbeden sonra istikrarsızlaşan bölgeye yönelik misyonun Ekim'de AB dışişleri bakanları tarafından onaylanması bekleniyor.

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Nijer'de, 26 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbenin ardından, darbeciler lehine gösterilerde bulunan kitleler - (27.07.2023)
Nijer'de, 26 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbenin ardından, darbeciler lehine gösterilerde bulunan kitleler - (27.07.2023)Fotoğraf: Fatahoulaye Hassane Midou/AP/picture alliance

Batı Afrika'nın Sahel Bölgesi ülkelerinden Nijer'de Temmuz ayında meydana gelen darbe ve bölgede artan cihatçı grupların faaliyetleri Avrupa Birliği'ni (AB) harekete geçirdi.

Welt am Sonntag gazetesi, AB'nin Batı Afrika'da sonbaharda yeni bir sivil-askeri misyon planladığını duyurdu. Haberini AB diplomatlarına dayandıran gazeteye göre, Ekim ayında Lüksemburg'da bir araya gelecek olan AB dışişleri bakanlarının, Gine Körfezi'nde konuşlanması planlanan misyonu onaylaması bekleniyor. Söz konusu görev ile ilgili resmi rakamların henüz netleşmediği, ancak misyon kapsamında Gana, Togo, Benin ve Fildişi Sahili'ne polis ve askerlerin gönderilmesi planlandığı belirtiliyor. Gazete misyonun kriz operasyonu konsepti bağlamında dört amacı olduğunu belirtiyor.

Bu bağlamda, Gana, Togo, Benin ve Fildişi Sahili'nin, özellikle kuzey bölgelerinde güvenlik kuvvetlerinin danışmanlık ve eğitim verilerek genel olarak güçlendirilmesi, terörle mücadele operasyonlarına yönelik "Göreve hazırlık eğitimi" verilmesi, teknik destek sağlanması ve güvenlik sektöründe güven inşası hedefleniyor.

Cihatçı grupların, "Batı Afrika'daki faaliyetlerini Sahel'den Gine Körfezi'ndeki güney kıyı ülkelerine genişleterek bölgedeki istikrarsızlığı daha da yaymaları olasılığı", haberde, AB'nin bu misyonu hayata geçirme isteğindeki en önemli etken olarak aktarılıyor.

Welt am Sonntag gazetesine göre Gana ve Benin, AB askerlerinin ülkelerine gelmeleri için davet mektubunu çoktan gönderdi.

Batı Afrika ülkelerinde güvenlik durumu kötüleşiyor

Batı Afrika ülkesi Nijer'de 26 Temmuz'da düzenlenen darbeyle devrilen Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, Nijer'in 1960'taki bağımsızlığından bu yana seçilen ilk lideriydi. 2021'de göreve gelen Bazoum, bölgedeki terör örgütleriyle mücadelede Batılı ülkeler tarafından önemli bir müttefik olarak değerlendiriliyordu. Nijer'in komşuları Mali ve Burkina Faso da askeri cunta tarafından yönetiliyor.

Sahel Bölgesi yıllardır El Kaide ve IŞİD terör örgütlerine bağlı gruplar tarafından terörize ediliyor. Bölgede güvenlik durumu giderek kötüleşiyor ve istikrarlı olan komşu ülkeleri de tehdit ediyor. Batılı ülkeler son yıllarda, Batı Afrika'da cihatçıların hızlı ilerleyişini durdurmaya ve Rusya'nın bölgede artan askeri etkisini azaltmaya çalışıyor. Ayrıca Nijer, Akdeniz'e ulaşmak isteyen göçmenler için en önemli transit ülkelerden biri konumunda bulunuyor.

 

AFP,Reuters / SSB,ET

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