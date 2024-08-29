AB bakanları İsrail'e yaptırımı tartışacak

Bugün Brüksel'de toplanan AB dışişleri bakanları, Yüksek Temsilci Josep Borrell'in önerisiyle iki İsrailli bakana yaptırımları ele alacak. İsrail'den ise girişimi önlemek için "durmadan çalışıyoruz" açıklaması geldi.

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları bugün Brüksel'de bir araya geliyor. Gayriresmi formattaki toplantı sırasında AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in bazı İsrailli bakanlara yaptırım önerisinin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Koltuğunu eski Estonya Başbakanı Kaja Kallas'a devretmeye hazırlanan Borrell 16 Ağustos'ta, İsrailli yerleşimcilerin Batı Şeria'da karıştıkları şiddet olayları nedeniyle hem yerleşimcileri hem de bazı İsrail hükümeti üyelerini hedef alan yaptırımları gündeme getireceğini söylemişti.

Bu kapsamda AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e yaptırım öngören bir taslağı görüşecekler.

Toplantıda ayrıca Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag bakanlara brifing verecek.

Batı Şeria'da İsrail'e ait bir zırhlı araç Fotoğraf: Ronaldo Schemidt/AFP

Bakanların toplantısı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da dört ayrı kentte eş zamanlı operasyon başlatmasından bir gün sonrasına rastlıyor. Gözlemcilere göre bu İsrail'in Batı Şeria'ya yönelik son yıllardaki en büyük saldırısı.

Dün İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz tıpkı Gazze'de olduğu gibi Batı Şeria'daki Filistinlilerin de yaşadıkları bölgelerden zorla çıkarılmalarını önermiş, "(Batı Şeria'daki) Terör tehdidini tıpkı Gazze'deki gibi ele almalıyız, buna Filistinli sivillerin geçici tahliyesi ve diğer gerekli adımlar dahil" ifadelerini kullanmıştı.

Borrell bugünkü toplantı öncesinde sosyal medya sitesi X'te yaptığı paylaşımla Batı Şeria'daki operasyona ve Katz'ın sözlerine de tepki gösterdi. Batı Şeria sakinlerinin tahliyesine yönelik açıklamaların bölgede istikrarsızlığı daha da artıracağını ifade etti.

İsrailli iki bakana yaptırım önerisine ilk açık destek Belçika Başbakan Yardımcısı Petra De Sutter'dan geldi.

De Sutter sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Soykırım politikaları ve çağrıları cezasız kalmamalı. İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'e yaptırım uygulanmasına tam destek veriyorum. Amana ve Regavim adlı yerleşimci organizasyonlarına da yaptırım uygulanmalı" ifadelerini kullandı.

Smotrich daha önce iki milyon Filistinliyi aç bırakmanın "haklı ve ahlaki olabileceğini" söylemişti. Ben-Gvir de Batı Şeria'da cinayet ve kundaklama gibi suçlara karışan silahlı yerleşimcilere verdiği destekle tepki çekmişti.

Yisrael Katz ise AB içindeki dostları ile yaptırım metninin kabul edilmesini önlemek için "durmadan çalıştıklarını" söyledi. Katz, "Özgür dünya İsrail'in yanında durmak zorunda, ona karşı çalışmamalı" dedi.

Tartışılacak yaptırımların iki bakanın AB'deki mal varlıklarının dondurulması ve AB'ye girişlerinin yasaklanmasını içermesi bekleniyor. Ancak AB'de yaptırım kararları oybirliğiyle alınıyor; Almanya, Çekya ve Macaristan gibi ülkelerin ise yaptırımlara onay vermeyeceği değerlendiriliyor.

Bugünkü toplantıda resmi bir karar alınmayacakken çıkacak eğilim konunun bir sonraki resmi zirvede gündeme gelip gelmeyeceğine işaret edecek.

DW,dpa / MUK,TY

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