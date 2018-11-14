 AB bütçesi için anlaşma sağlanamadı | AVRUPA | DW | 20.11.2018

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AVRUPA

AB bütçesi için anlaşma sağlanamadı

AB'nin 2019 mali yıl bütçesiyle ilgili görüşmelerde parlamento ile AB Konseyi arasında uzlaşma sağlanamadı. AB Konseyi kullanılmayan bütçe kalemlerinin bir sonraki yıla aktarılmasına karşı çıkıyor.

Symbolbild 1 Euro Münzen (picture-alliance/Bildagentur-online/Weber)

Avrupa Parlamentosu ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasındaki 2019 bütçesiyle ilgili görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı. Bütçe anlaşması için öngörülen süre gece yarısı doldu. Bu durumda AB Komisyonunun 2019 yılı için yeni bir bütçe önermesi gerekiyor.

Bütçeden sorumlu Komisyon üyesi Günther Oettinger yıl sonundan önce anlaşmaya varılabilmesi için önümüzdeki günlerde yeni bir bütçe önereceklerini söyledi. Anlaşma sağlanamadığı takdirde AB bütçesi 2019 için öngörülen artışa yer verilmeksizin aydan aya uzatılacak.

AB Komisyonu yüzde 3'lük artışla 15 milyar 600 milyon Euro'luk bütçe önermiş, AB ülkeleri bu meblağın 1 milyar 500 milyon Euro azaltılmasını, Avrupa Parlamentosu ise 770 milyon Euro arttırılmasını talep etmişti.

Üye ülkeler bütçe görüşmelerinde uzlaşma sağlanamamasından parlamentoyu sorumlu tutuyor. Bir diplomat ‘müzakere masasının terk edilmesine anlam veremediklerini' ve ‘AB'nin Brexit ve diğer önemli sorunlarla karşı karşıya olduğunu, anlaşma sağlanamadığı takdirde araştırma, geliştirme, altyapı, gençler arasındaki işsizliğe karşı mücadele ve göçün etkili bir şekilde yönlendirilmesi için gerekli kaynağın bulunamayacağını' söyledi.

Araştırma bütçesi anlaşmazlığı

Günther Oettinger yeni bir bütçe önereceklerini ifade etti

Günther Oettinger yeni bir bütçe önereceklerini ifade etti

Avrupa Parlamentosu'nun Birlik bütçesinin yükünü azaltmak için Türkiye'deki mülteciler için yapılacak yardımlara AB ülkelerinin daha fazla katkıda bulunmasını istemesi bütçe görüşmelerinin kesilmesine yol açmıştı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada bu konunun Pazar günü çözüme bağlandığı belirtilmişti.

Avrupa Parlamentosu'nun ‘Horizon' adlı araştırma projesinde kullanılmayan kaynağın bir sonraki yıla aktarılması şeklindeki talebi emsal oluşturabileceği gerekçesiyle AB ülkeleri tarafından ret edilmişti.

Bir AB ülkesinin temsilcisi Avrupa Parlamentosu'nun Mayıs ayındaki seçimlerden önce hükümetlerle çatışma aradığını ve parlamentonun ‘seçim öncesinde siyaset yapmak istediğini' öne sürdü.

Avrupa Parlamentosu Bütçe Komisyonu Başkanı Jean Arthuis tarafların uzlaşma için takdire şayan gayret gösterdiklerini ancak atıl araştırma bütçesinin önümüzdeki yıla aktarılmasına Konsey'in karşı çıktığını söyledi.

Arthuis ‘mümkün olan en iyi çözüm bulunana kadar' diyaloğun sürdürüleceğini ve Avrupa'nın geleceği için gerekli olan araştırma bütçesiyle ilgili beklentileri yerine getirmeyi arzuladıklarını dile getirdi.

Avrupa Parlamentosu üyesi ve bütçe raportörü İtalyan Daniele Viotti bütçe görüşmelerine sadece ‘teknik ara' verildiğini ve Komisyonun yapacağı yeni bütçe önerisiyle uzlaşma sağlanacağını umduklarını söyledi.

DW, afp/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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