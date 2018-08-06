AB Avrupalı şirketleri yaptırımlardan korumak için devrede

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik devreye sokmaya hazırladığı yaptırımlardan Avrupalı şirketleri korumak için harekete geçti. Avrupa Komisyonu, yaptırımların devreye girmesi ile eş zamanlı olarak "Engelleyici Mevzuatı" yürürlüğe sokacaklarını duyurdu.

Avrupalı şirketleri korumayı amaçlayan mekanizma, Avrupa Komisyonu'nundan onay almadıkları sürece şirketlerin ABD'nin yaptırımlarına tabi olmasını engelliyor. Ayrıca mekanizma ABD mahkemesi kararlarının Avrupa'daki olası etkilerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Hangi tarafın neden olduğuna bakmaksızın Avrupalı şirketlerin yaptırımlardan doğacak olası zararlarının giderilmesine imkân tanıyor.

Önlemlerin hedefinde ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği İran'la varılan nükleer anlaşmayı kurtarma çabası bulunuyor. 2015 yılında imzalanan anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu düşünen AB, İran'a ekonomik ve finansal ikmal hattının açık tutulması için çaba sarf ediyor.

Ortak açıklama

İran'a yönelik yaptırımların devreye sokulmasına saatler kala Avrupa'dan yapılan bir açıklamada da Washington'ın kararına duyulan tepki dile getirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini ile Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İran'la 2015'te varılan anlaşmanın "yürümekte ve hedefini yerine getirmekte olduğu" vurgulandı. Ayrıca İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Avrupa'nın, bölgenin ve dünyanın güvenliği için önemli olduğu belirtildi.

Donald Trump liderliğindeki ABD, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması karşılığında Tahran'a yönelik ekonomik ambargonun kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan Mayıs ayında çekilerek iki aşamalı bir yaptırım planı açıklamıştı.

Yaptırımların ilk aşaması, Salı günü TSİ 07:01 itibariyle devreye girecek. Yaptırımların ilk ayağı, İran'ın ABD doları alımına, altın ve diğer değerli metal ticaretine ve sanayiye ilişkin yazılım alımına engeller getirilmesini öngörüyor. Ek olarak İran'ın otomotiv sektörü de hedef alınıyor. Kasım ayında başlaması planlanan ikinci yaptırım dalgasında ise ülkenin petrol ticareti ve merkez bankasının hedef alınacağı belirtiliyor.

DW,AP/ÖA,CÖ

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