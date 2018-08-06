 AB Avrupalı şirketleri yaptırımlardan korumak için devrede | DÜNYA | DW | 06.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

AB Avrupalı şirketleri yaptırımlardan korumak için devrede

AB, ABD'nin İran'a uygulamaya hazırladığı yaptırımlardan Avrupalı şirketlerin etkilenmemesi için önlem aldı. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, ilerleyen saatlerde devreye girecek.

default

Avrupa Birliği (AB), Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İran'a yönelik devreye sokmaya hazırladığı yaptırımlardan Avrupalı şirketleri korumak için harekete geçti. Avrupa Komisyonu, yaptırımların devreye girmesi ile eş zamanlı olarak "Engelleyici Mevzuatı" yürürlüğe sokacaklarını duyurdu. 

Önerdiğimiz linkler

Nükleer anlaşmadan çekilen ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları, Türk şirketlerini ve Türkiye'nin İran ile ticaretini zora sokabilir. DW Türkçe tırmanan gerilimin Türkiye'ye siyasi ve ekonomik etkilerini uzmanlara sordu. (09.05.2018)

ABD'nin İran'a karşı uygulamaya koyacağı yeni yaptırımlar bu hafta başlıyor. İlk etapta ticaret ve döviz işlemleri hedef alınacak. (06.08.2018)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ABD'nin İran’a yönelik yaptırımlarına uyma zorunluluğunun bulunmadığını söyledi. Çavuşoğlu, ABD Kongresi'nin F-35 kararına da tepki gösterdi. (24.07.2018)

Avrupalı şirketleri korumayı amaçlayan mekanizma, Avrupa Komisyonu'nundan onay almadıkları sürece şirketlerin ABD'nin yaptırımlarına tabi olmasını engelliyor. Ayrıca mekanizma ABD mahkemesi kararlarının Avrupa'daki olası etkilerinin önüne geçmeyi hedefliyor. Hangi tarafın neden olduğuna bakmaksızın Avrupalı şirketlerin yaptırımlardan doğacak olası zararlarının giderilmesine imkân tanıyor.

Önlemlerin hedefinde ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği İran'la varılan nükleer anlaşmayı kurtarma çabası bulunuyor. 2015 yılında imzalanan anlaşmanın küresel güvenlik için önemli olduğunu düşünen AB, İran'a ekonomik ve finansal ikmal hattının açık tutulması için çaba sarf ediyor.

Ortak açıklama

İran'a yönelik yaptırımların devreye sokulmasına saatler kala Avrupa'dan yapılan bir açıklamada da Washington'ın kararına duyulan tepki dile getirildi. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temcilsici Federica Mogherini ile Almanya, Fransa ve İngiltere'nin dışişleri bakanları tarafından yapılan ortak açıklamada İran'la 2015'te varılan anlaşmanın "yürümekte ve hedefini yerine getirmekte olduğu" vurgulandı. Ayrıca İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Avrupa'nın, bölgenin ve dünyanın güvenliği için önemli olduğu belirtildi.

Donald Trump liderliğindeki ABD, İran'ın nükleer programının sınırlandırılması karşılığında Tahran'a yönelik ekonomik ambargonun kademeli olarak kaldırılmasını öngören anlaşmadan Mayıs ayında çekilerek iki aşamalı bir yaptırım planı açıklamıştı.

Yaptırımların ilk aşaması, Salı günü TSİ 07:01 itibariyle devreye girecek. Yaptırımların ilk ayağı, İran'ın ABD doları alımına, altın ve diğer değerli metal ticaretine ve sanayiye ilişkin yazılım alımına engeller getirilmesini öngörüyor. Ek olarak İran'ın otomotiv sektörü de hedef alınıyor. Kasım ayında başlaması planlanan ikinci yaptırım dalgasında ise ülkenin petrol ticareti ve merkez bankasının hedef alınacağı belirtiliyor.

DW,AP/ÖA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Benzer içerik

Iran, ein Bild von US-Präsident Donald Trump auf der Titelseite in der Hauptstadt Teheran

ABD'nin İran yaptırımları başlıyor 06.08.2018

ABD'nin İran'a karşı uygulamaya koyacağı yeni yaptırımlar bu hafta başlıyor. İlk etapta ticaret ve döviz işlemleri hedef alınacak.

Bildkombo - Trump und Rohani

İran'dan Trump'ın görüşme teklifine yanıt 31.07.2018

İran lideri Ruhani ile ön koşulsuz görüşmeye hazır olduğunu açıklayan ABD Başkanı Trump'a Tahran'dan yanıt geldi. İran görüşme için şartlarını açıkladı.

Amerikanische und Türkische Flagge

Türkiye'nin kapısındaki yaptırım tehditleri 02.08.2018

Türkiye'yi Brunson ve S-400 krizleri nedeniyle yaptırım uygulamakla tehdit eden ABD, Gül ve Soylu'yu hedef alan hamlesiyle ilk adımı attı. Peki ABD'den yeni yaptırım kararları gelebilir mi? Dört soruda derledik.

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

İran'da 31 Temmuz tarihli bir gazete

ABD'nin İran yaptırımları başlıyor

ABD'nin İran'a karşı uygulamaya koyacağı yeni yaptırımlar bu hafta başlıyor. İlk etapta ticaret ve döviz işlemleri hedef alınacak. 

FOTO-GALERİ

Recycling bins (Fotolia/TrudiDesign)

İklim değişikliğini nasıl durdurabilirim? Şimdi başla!

Küresel ısınmayı azaltmak için ne gibi bireysel eylemler yapılabilir? Yeni bir araştırmanın somut önerileri var. 