AB 2020’de 30 bin mülteci alacak

Avrupa Birliği (AB) 2020 yılında kriz bölgelerinden 30 binden fazla mültecinin Birlik üyeleri arasında paylaştırılacağını açıkladı. AB Komisyonu'nun İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında yaptığı açıklamaya göre, kontenjanların Birlik'in üçüncü ülkelerden AB ülkelerine yerleştirme programı kapsamında dağıtılacağı belirtildi.

"Yerleştirme programı, korunmaya muhtaç insanların hayatlarını tehlikeye atmadan AB'ye güvenli ve yasal yollardan girişini sağlayacak anahtar nitelikte bir yöntem" diyen AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, bu programın aynı zamanda kapsamlı bir göç politikasının da önemli bir parçası olduğunu vurguladı.

Özellikle Türkiye, Lübnan, Ürdün ve Akdeniz'e kıyı ülkelerden mültecilerin, gelecek yıl BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile koordineli bir şekilde Avrupa ülkeleri arasında paylaştırılacağı bildiriliyor. Ayrıca belirli acil durum programları kapsamında Nijer ve Ruanda'dan da mültecilerin Avrupa'ya gelme konusunda öncelik sahibi olacağı belirtiliyor.

AB Komisyonu'nun verdiği bilgiye göre, 2015 yılından bu yana Birlik'in yerleştirme programları kapsamında 65 binden fazla kişi Avrupa ülkelerine alındı. Birlik üyeleri kabul ettikleri her mülteci başına AB Komisyonu'ndan 10 bin euro para yardımı alıyor.

dpa,DW/AÜ,BK

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