AB 2019 Euro Bölgesi büyüme tahminini düşürdü

AB Komisyonu, Euro Bölgesi'nde ekonomik büyümenin 2019'da ticaret savaşları, Brexit belirsizliği, Çin ve diğer gelişmekte olan piyasalardaki düşük büyüme nedeniyle yavaşlamasının ardından gelecek yıl toparlanmasını bekliyor.

Komisyon'un AB'nin 28 ülkesi için yayınladığı çeyrek dönemlik ekonomik tahminlerde, Euro Bölgesi'ndeki 19 ülkede GSYH'nın bu yıl Şubat'ta öngörülen yüzde 1,3'den yüzde 1,2'e gerileyeceğini, 2020 yılında ise yüzde 1,5'e yükseleceğini açıkladı.

Komisyon iç talebin Avrupa ekonomisinin yedinci yılında da yukarı ivmesini sürdürmesine katkı sağladığını ve bunun da güçlü istihdam piyasası, düşük enflasyon ve borçlanma faizleri sayesinde olduğunu kaydetti.

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis Brexit belirsizliği ve Çin ile diğer gelişmekte olan ülkelerdeki düşük büyüme gibi risklerin halen "güçlü" olduğunu, ancak küresel şartlara rağmen Avrupa ekonomisinin direnç gösterdiğini kaydetti.

Ticaretin etkisi hissediliyor

Komisyon, Avrupa ekonomisi için ticaretin önemine dikkat çekerek, yavaşlayan küresel ticaret ve ABD ile Çin arasındaki ticaret anlaşmazlığının etkilerinin de hissedildiğini kaydetti. Bu bağlamda Çin'de ithal araçlara yönelik talebin azalması nedeniyle özellikle Alman ekonomisiyle ilgili endişeler öne çıkıyor.

Alman otomotiv devi BMW Salı günü operasyonel zarar açıklarken, Daimler daha önce düşük kâr açıklamasında bulunmuştu.

Ancak AB, Alman ekonomisinin 2019'da yüzde 0,5 büyüdükten sonra 2020 yılında yüzde 1,5 büyümesini öngörüyor. AB'de en yavaş büyüyen ekonominin İtalya olması bekleniyor. AB İtalya'yı yüksek kamu borcu nedeniyle uyarırken, İtalya için 2019 yılında yüzde 0,1 ekonomik büyüme öngördü. Komisyon İtalya ekonomisinin 2020'de ise yüzde 0,7 büyümesini bekliyor.

AP, AFP, dpa/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe