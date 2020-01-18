AB: Üyelik koşullarında değişiklik yapılmayacak

Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda Fransa ile yaşanan krizde Brüksel geri adım atmayacağı mesajını verdi. Yeni üyelerin Birlik'e kabul süreciyle ilgili reform önerilerini çarşamba günü sunması beklenen AB Komisyonu, "AB üyeliği koşullarının değiştirilmesini önermeyeceğiz" açıklaması yaptı.

Komisyon sözcüsü, yarın sunulacak önerilerin daha ziyade genişleme sürecinin "daha kestirilebilir, inanılır ve dinamik hale getirilmesini" hedeflediğini kaydetti. Sözcü, "Hedefimiz genişleme politikasını yeniden şekillendirmek değil. Yeni üyelerin alınmasına yönelik koşullar çok açıktır ve AB sözleşmelerinde belirlenmiştir" diye konuştu.

16 aydır bekliyorlar

AB Komisyonu Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakerelere başlanması için tavsiye kararını 2018 Eylül ayında açıklamış ancak müzakerelere başlanması üç kez ertelenmişti. Son olarak Fransa, geçen yıl ekim ayındaki AB liderler zirvesinde Hollanda ve Danimarka'nın da desteğiyle sürecin başlatılmasını veto etmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB'ye yeni üyelerin alınması sürecinde uygulanan metodolojinin kapsamlı reformdan geçirilmesini talep etmişti.

Almanya'nın başını çektiği çok sayıda AB ülkesi ise iki ülkeyle müzakerelerin bir an önce başlatılmasından yana. Kuzey Makedonya 2005, Arnavutluk ise 2014 yılından beri AB'nin resmi üye adayı.

"Türkiye ile askıya aldık"

Almanya'nın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Michael Roth Brüksel'de yaptığı açıklamada Almanya'nın Komisyon'un önerilerine soğuk bakmadığını belirterek "Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'ya kaydettikleri ilerlemeler göz önünde bulundurularak nihayet başlama sinyali verilmesi gerektiğini" söyledi. Roth, iki ülkeye mart ayında yeşil ışık yakılabilmesini umduklarını kaydetti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Alman bakan, AB ülkelerinin üyelik sürecinde halihazırda zaten önemli değişiklikler yaptıklarını belirterek müzakerelere artık hukuk devleti, demokrasi, yolsuzlukla mücadele ve yargı bağımsızlığı gibi en zor fasıllarla başlanabildiğini söyledi. Michael Roth "üye adayı bir devletle yürütülen müzakerelerin AB Konseyi'nde oybirliğiyle alınan kararla halihazırda askıya alınabildiğini" belirterek bunun Türkiye örneğinde uygulandığını söyledi.

Avrupa Parlamentosu geçen yıl mart ayında oy çokluğuyla kabul ettiği raporda Türkiye ile müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapmıştı. Bağlayıcı olmayan ve tavsiye niteliği taşıyan rapor AB Konseyi ve AB Komisyonu'nu bu yönde harekete geçmeye çağırmıştı. Aynı yıl mayıs ayında AB Komisyonu'nun açıkladığı Türkiye Raporu'nda "Türkiye'nin AB'den uzaklaşmaya devam ettiği" tespitine yer verilerek "Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin durma noktasında olduğu ve mevcut durumda yeni fasılların açılmasının veya açılan fasılların kapanmasının söz konusu olmadığı" bildirilmişti. Ancak AB Konseyi'nin Türkiye ile müzakerelerin resmen askıya alınması yönünde bir kararı olmadı.

AFP/BK,AÜ

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