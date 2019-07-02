AB üst düzey yönetimi için yeni isimlerde uzlaşıldı

AB liderleri, Birlik kurumlarının üst düzey yönetimine getirilecek isimler üzerinde uzlaştı. Almanya Savunma Bakanı, AB Komisyonu Başkanlığı görevine aday gösterildi.
Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin liderleri haftalardır süren pazarlıkların ardından AB kurumlarının üst düzey yönetimine getirilecek yeni isimler konusunda uzlaşmaya vardı.
AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda AB liderlerinin Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'i Avrupa Komisyonu Başkanlığı görevine resmen aday gösterdiğini bildirdi.
Tusk, Belçika Başbakanı Charles Michel'in AB Konseyi Başkanlığı, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın Avrupa Merkez Bankası Başkanlığı, İspanya Dışişleri Bakanı Josep Borrell Fontelles'in de AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilciliği görevine resmen aday gösterildiğini duyurdu.
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DW/BK,DK
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