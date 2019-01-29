 AB ülkelerinin Maduro′ya verdiği süre doluyor | DÜNYA | DW | 03.02.2019

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DÜNYA

AB ülkelerinin Maduro'ya verdiği süre doluyor

Yedi AB ülkesinin Venezuela'da seçimlere gidilmesi için Maduro'ya tanıdığı sekiz günlük süre bugün doluyor. ABD'dense Venezuela ordusuna "anayasa ve demokrasiyi savunmak adına" harekete geçme çağrısı yapıldı.

Venezuela Caracas Rede Nicolas Maduro (picture-alliance/AP/A. Cubillos)

Yedi AB ülkesinin seçimlere gidilmesi talebiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya tanıdıkları sekiz günlük süre bugün doluyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Belçika taleplerinin yerine getirilmemesi halinde muhalif lider Juan Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıklamışlardı.

Maduro, söz konusu talebi küstahlık olarak nitelendirerek, "Kimse bize ültimatom veremez. Eğer biri Venezuela'dan gitmek isterse gidebilir. Venezuela Avrupa'ya bağlı değil" ifadelerini kullanmıştı.

Altı aydan bu yana ilk kez kamuoyu önüne çıkan ve destekçilerine seslenen Maduro, "Venezuela'nın gerçek devlet başkanı benim" ifadelerini kullanırken, Kurucu Meclis'in 2020 yılının sonunda düzenlenmesi planlanan parlamento seçimlerini öne çekme önerisini kabul ettiğini açıkladı. Maduro, "(Muhalefet) seçimleri öne çekmek istiyor, o zaman hadi seçime gidelim" diye konuştu. 

Diğer yandan kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Guaido, "Özgürlük elde edilene, seçimler yenilenene ve geçici bir hükümet kurulana kadar sokaklarda kalmaya kararlı olduklarını" söyledi. Başkent Caracas'taki AB merkez binasında konuşan Ulusal Meclis Başkanı, Şubat ayının "belirleyici" olması gerektiğini vurgulayarak 12 Şubat'ta yeniden sokağa çıkılması çağrısı yaptı.

Bolton'dan Venezuela ordusuna çağrı: Halkın yanında durun

Diğer yandan Guiodo'yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ABD'den bir çağrı daha geldi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela'da Maduro karşıtı gösterilere polisin sert müdahelesinin görüldüğü görüntüleri Twitter hesabından paylaşarak Venezuela Ordusuna seslendi. Bolton mesajında, "Venezuela ordusunun üst düzey komutası; zaman Venezuela halkının yanında durma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi savunmak sizin hakkınız ve sorumluluğunuzdur" ifadelerini kullandı.

Venezuela hava kuvvetlerinde general olarak görev yapan Francisco Yanez cumartes günü Twitter üzerinden yayınlanan videoda Guaido'yu geçici devlet başkanı olarak tanıdığını duyurmuştu. Maduro'yu "diktatör" olarak nitelendiren Yanez, ordunun diğer mensuplarına da firar etme çağrısında bulunmuştu.

DW,dpa,AFP/SÖ,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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