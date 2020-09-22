 AB ülkelerine iltica başvurularında büyük düşüş | ALMANYA | DW | 23.09.2020

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ALMANYA

AB ülkelerine iltica başvurularında büyük düşüş

Bu yılın ikinci çeyreğinde AB ülkelerine iltica başvurularında koronavirüse karşı getirilen kısıtlamalar nedeniyle keskin düşüş yaşandı. Nisan-Haziran döneminde Türkiye'den bin 861 başvuru yapıldı.

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Bu yılın Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan ikinci çeyreğinde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine yapılan iltica başvuruları geçen yıla göre yüzde 68 oranında azaldı. 2020'nin ilk çeyreğinde 150 bin 100 yeni iltica başvurusu yapılırken bu rakam ikinci çeyrekte 46 bin 525'e geriledi.

İltica başvurularındaki düşüşte Mart ayından itibaren koronavirüs salgınına karşı yürürlüğe sokulan kısıtlamalar rol oynadı.

Nisan-Haziran döneminde en fazla iltica başvurusu 7 bin 700 kişiyle Suriyeliler tarafından yapıldı. Suriye vatandaşlarını 4 bin 200 kişiyle Afganlar ve 3 bin kişiyle Venezuelalılar izledi.

Türkler en çok Almanya'ya başvurdu

Aynı dönemde Türkiye'den ise AB ülkelerine bin 861 başvuru yapıldı.Türkiye'den en fazla başvurulan ülkeler, başvuruların yüzde 53'ünün yapıldığı Almanya, yüzde 31 ile Fransa ve yüzde 3 ile Hollanda oldu. Almanya'ya 885, Fransa'ya 525 ve Hollanda'ya 50 iltica başvurusu yapıldı.

Toplamda en fazla iltica başvurusunda bulunulan AB ülkesi ise 14 bin 200 başvuruyla Almanya oldu. Toplam başvuruların yüzde 31'i Almanya'ya yapılırken Fransa yüzde 19 ile ikinci ve İspanya yüzde 15 ile üçüncü sırada yer aldı.

DW/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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