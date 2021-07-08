AB ülkelerinde yargı bağımsız mı?

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AB ülkelerinin yarıya yakınında vatandaşların yargı bağımsızlığıyla ilgili düşünceleri olumsuz yönde değişti. Sayılan nedenlerin başında yargının hükümet ve siyasetçilerin baskısına açık olduğu algısı bulunuyor.
Avrupa Birliği Komisyonu'nun yaptırdığı anket, AB vatandaşları arasında yargının bağımsız olduğu algısında bir iyileşme olmadığını ortaya koydu. 25 bin 827 AB vatandaşıyla telefon üzerinden yapılan ankete katılanların yüzde 54’ü ülkelerindeki yargı sistemini "mahkemelerin ve yargıçların bağımsızlığı bakımından" iyi olarak niteledi. Yüzde 35’lik bir kesim ise ülkesinde yargı bağımsızlığının durumunu kötü olarak nitelendirdi.
27 AB ülkesinde 29 Mart - 9 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılan anketin sonuçları Perşembe günü kamuoyuyla paylaşıldı.
Yargının bağımsız olmadığını düşünenler gerekçe olarak ilk sırada mahkemelerin ve yargıçların hükümet ve siyasetçilerin baskısına açık olmasını sayıyor. İkinci sırada ise ekonomi alanındaki aktörlerin ya da çıkar sahiplerinin yargı üzerindeki baskısı gerekçe olarak ifade ediyor.
Bir önceki yıl yapılan ankete göre yargının bağımsız olmadığını düşünenlerin oranı İsveç, Danimarka, Macaristan, Kıbrıs ve Hırvatistan’da özellikle arttı. Almanya’da ise yargının durumunu bağımsızlığı bakımından olumlu görenlerin oranında 2020'ye göre artış var. Ankete katılanların yüzde 80’i yargıyı bağımsızlığı yönünden oldukça iyi ya da daha iyi olarak değerlendirdi.
Macaristan’da ankete katılanların sadece yüzde 41’i yargının ve yargıçların bağımsızlığını iyi bulduğunu ifade etti. Polonya’da bu oran yüzde 30 olarak ölçülürken Hırvatistan'da sadece yüzde 17. Avusturya ise AB ülkeleri arasında başı çekiyor. Yargının bağımsız olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 84.
dpa / EC, BK
© Deutsche Welle Türkçe
Uluslararası Af Örgütü'nün yıllık raporunda Türkiye'de en acil ihtiyacın yargı bağımsızlığı olduğu belirtildi.
AB Komisyonu, Polonya’daki yargı reformunun mahkemelerin bağımsızlığını ortadan kaldırdığı gerekçesiyle Adalet Divanı’na başvurmaya hazırlanıyor. AB, nihai karar çıkana kadar geçici tedbir uygulanmasını talep ediyor.
Alman hükümetinin İnsan Hakları Raporu'nda Türkiye'de eleştirel seslerin tutuklanma riski altında olduğuna işaret edilerek yargının siyasi etki altında olduğuna ilişkin kuşkular bulunduğu belirtildi.