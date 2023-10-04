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AB ülkeleri iltica reformundaki son pürüzü de giderdi

4 Ekim 2023

AB ülkeleri, düzensiz göçün önlenmesini hedefleyen iltica reformunun tartışmalı kriz yönetmeliği maddesinde de uzlaşma sağladı.

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İspanya'ya deniz yoluyla gelen göçmenler bir gemiden iniyor
Avrupa Birliği, iltica reformunun tartışmalı kriz yönetmeliği maddesinde de uzlaşma sağladıFotoğraf: Europa Press/dpa/picture alliance

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, düzensiz göçü önlemede tartışma yaratan kriz mekanizması üzerinde uzlaşma sağladı. İspanya'nın yürüttüğü Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, AB ülkelerinin daimi temsilcilerinin katıldığı toplantıda kriz mekanizması üzerinde de uzlaşma sağlandığı duyuruldu. Böylelikle AB'ye üye ülkelerin Avrupa Parlamentosu ve AB Komisyonu ile ortak bir iltica reformu üzerinde müzakereleri tamamlamasının önü açıldı.

Üzerinde uzlaşma sağlanan kriz mekanizması, İtalya gibi göçten yoğun şekilde etkilenen ülkeler için bazı istisnai uygulamalar öngörüyor. Buna göre AB'ye gelmek isteyen sığınmacıların sayısının arttığı durumlarda, sığınmacıların kayıt sürecinde dış sınırlarda daha uzun süre tutukluluk halinde tutulmaları mümkün olabilecek. Bunun yanı sıra barınma ve temel ihtiyaçların karşılanmasında standartlar düşürülebilecek. AB Dönem Başkanı İspanya, sağlanan uzlaşma konusunda ayrıntılı açıklama yapmadı.

Almanya, söz konusu kriz mekanizmasına insani nedenlerle uzun süre karşı çıkmış, ancak Eylül ayı sonunda AB iltica reformuna onay vermişti.

Baerbock uzlaşmayı bir başarı olarak nitelendirdi

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB ülkelerinin vardığı uzlaşmayı Almanya açısından bir başarı olarak nitelendirdi. "Eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim gibi konularda asgari insani standartlardan vazgeçilmemesi için Brüksel'de son dakikaya kadar yoğun ve başarılı bir mücadele verdik" diyen Yeşiller partili Bakan, Almanya'nın çabaları sayesinde kriz yönetmeliğinin sadece istisnai durumlarda uygulanabileceğini ifade etti.

Baerbock yaptığı yazılı açıklamada, göçmenlerin AB'nin dış sınırlarında kayıt altına alınması, üye ülkeler arasında adil bir dağıtım ve geri göndermeler için uygulanacak prosedür gibi AB'ye üye ülkelerin Haziran ayında üzerinde uzlaşma sağladığı maddelerin, kriz yönetmeliği ile içinin boşaltılmamasının kendisi için önemli olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'ne yoğun bir şekilde göçmenlerin geldiği 2015 yılından bu yana tartışılan iltica reformunun Haziran 2024'de yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde yasalaşması hedefleniyor. Böylece aşırı sağcılar ile popülistlerin bu konuyu seçim kampanyalarında kullanmalarının önüne geçilmesi öngörülüyor. Düzensiz göçün önlenmesini hedefleyen reformun yasalaşması için AB üyesi ülkeler ile Avrupa Parlamentosu arasında mutabakat sağlanması gerekiyor.

AFP, rtr, dpa/JD, EC

 

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AB ülkeleri iltica reformundaki son pürüzü de giderdi

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