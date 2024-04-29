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AB ülkeleri "Filistin devleti"ni tanımaya hazırlanıyor

29 Nisan 2024

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.

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Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında Filistin ve İsrail bayrakları yan yana.
Batı Şeria'daki bir kontrol noktasında Filistin ve İsrail bayrakları yan yana.Fotoğraf: PATRICK BAZ/AFP/Getty Images

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Pazartesi günü Riyad'da düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu özel toplantısı marjında yaptığı açıklamada, birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin Mayıs ayı sonuna kadar Filistin devletini tanımasının beklendiğini söyledi.

27 AB üyesi ülkeden aralarında İsveç, Bulgaristan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Slovakya ve Romanya'nın da bulunduğu dokuz ülke halihazırda Filistin devletini tanıyor. İspanya, İrlanda, Malta ve Slovenya da 22 Mart'ta yaptıkları açıklamada, Filistin devletini tanımaya hazır olduklarını ilan etmişti.

Ancak AB'nin resmi pozisyonu, bölge için uluslararası kabul görmüş barış planı çerçevesinde, "iki devletli çözüm"ün bir parçası olarak kurulması halinde Filistin'in devlet olarak tanınması yönünde.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel de, 12 Nisan'da yaptığı açıklamada Filistin devletini tanımaya istekli Avrupa Birliği ülkelerinin, birlikte hareket ederek bölgede barışın sağlanması için önemli bir süreci tetiklemeleri çağrısı yapmıştı. Michel, İspanya, İrlanda, Slovenya ve Malta'nın ortak tutumuna atıfla, AB üyesi olmayan benzer tutuma sahip ülkeleri de bu girişime katılmaya davet etmişti.

Reuters,DW/TY,BK

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