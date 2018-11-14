 AB ülkeleri Brexit′e kabine onayından memnun | AVRUPA | DW | 15.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

AB ülkeleri Brexit'e kabine onayından memnun

Birleşik Krallık'ta kabinenin AB'den ayrılma anlaşmasına onay vermesinden Avrupalı ülkeler memnun. Almanya Dışişleri Bakanı Maas, "Sürecin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi.

AB ile Birleşik Krallık arasında varılan taslak anlaşma 585 sayfadan oluşuyor

AB ile Birleşik Krallık arasında varılan taslak anlaşma 585 sayfadan oluşuyor

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Birleşik Krallık'ta kabinenin AB'den çıkış (Brexit) için hazırlanan anlaşmaya onay vermesinden memnun. 

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kararın büyük bir rahatlamaya neden olduğunu söyledi. Maas, "Aylar süren belirsizliğin ardından Birleşik Krallık'tan AB'den ayrılış sürecinin nasıl ilerleyeceğine dair açık bir sinyal aldık" dedi. Maas, iki tarafın atması gereken başka adımlar olduğu konusunda da uyardı. Almanya Dışişleri Bakanı, "Yolunda ilerleyen Britanyalı arkadaşlarımızla yakın ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz" diye konuştu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da anlaşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kurz, "Umarım yakında somut bir anlaşma için el sıkışıyor olacağız" dedi. İsveç Başbakanı Stefan Lofven ise "Ayrılma sürecinin düzenli bir şekilde gerçekleşiyor olması AB ve Birleşik Krallık'ın ileride iyi bir ilişki sahibi olması için önemli" değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "Yeşil ışık! Müzakerecilerimizle varılan anlaşmaya Birleşik Krallık hükümetinin onay vermesi rahatlatıcı" dedi.

Finlandiya'nın Başbakanı Juha Sipila ise Twitter üzerinden yayınladığı mesajında "Önemli bir adımdı ama iki taraf için de son kararların alınması gerekiyor" dedi. Belçika Başbakanı Charles Michel ise temkinli bir açıklamada bulundu. Michel, "Metinleri dikkatlice analiz ederek Avrupa değerlerine uygunluğunu kontrol edeceğiz" diye konuştu.

Bir sonraki etap parlamento oylaması

Anlaşmanın hayata geçirilebilmesi için Birleşik Krallık parlamentosu ve AB ülkeleri tarafından da onaylanması gerekiyor. Avam Kamarası'nda yapılacak ilk oylamanın 18 Aralık'ta yapılabileceği belirtiliyor.

Theresa May anlaşmaya kabinenin onay vermesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı

Theresa May anlaşmaya kabinenin onay vermesinin ardından gazetecilere açıklama yaptı

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, anlaşmanın İngiliz kabinesinde onaylanmasının ardından AB üyesi ülkelere gönderdiği mektupta, söz konusu gelişmeyle Brexit müzakerelerinde önemli bir ilerleme sağlandığını belirtmiş ve bu ay içinde Birleşik Krallık ile bir zirve gerçekleştirilmesi tavsiyesinde bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise anlaşmanın ele alındığı yaklaşık beş saat süren kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 585 sayfalık anlaşma taslağının onaylanmasını, "tüm Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun karar" olarak tanımlamıştı. 18 ay süren pazarlıkların ardından hazırlanan taslak metin, taraflar arasındaki ilişkiye dair yeni bir anlaşma yapılana dek AB ve Birleşik Krallık arasında geçici olarak "tek bir gümrük bölgesi" kurulmasını öngörüyor. AB içerisindeki Birleşik Krallık, Birleşik Krallık içerisindeki AB vatandaşlarının haklarının korunacağı belirtiliyor.

Birleşik Krallık'ta 2016 yılının Haziran ayında yapılan referandumda halkın yüzde 52'si Avrupa Birliği'nden ayrılma kararına destek vermişti. 46 milyondan fazla seçmenin oy verdiği referanduma katılım yüzde 72 seviyesinde gerçekleşmişti.

DW,dpa,rtr/ÖA,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçti

İngiltere kabinesi, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. May, "Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun" kararın alındığını söyledi. (14.11.2018)  

Brexit'te kördüğüm çözülebilecek mi?

AB Zirvesi'nde Brexit süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlıklara çözüm aranıyor. Geçiş sürecini uzatmayı teklif eden AB, İngiltere Başbakanı May'den özellikle İrlanda sınırıyla ilgili çözüm önerisi bekliyor. (17.10.2018)  

Londra'da kabine Brexit için toplanıyor

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkması için Brüksel ve Londra arasında varılan anlaşma bugün Londra'da kabinenin onayına sunulacak. (14.11.2018)  

Benzer içerik

Die britische Premierministerin Theresa May gibt eine Erklärung vor der 10 Downing Street in London ab

Brexit anlaşması İngiltere kabinesinden geçti 14.11.2018

İngiltere kabinesi, Başbakan Theresa May'in Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını onayladı. May, "Birleşik Krallık'ın çıkarlarına en uygun" kararın alındığını söyledi.

Deutschland VW-Elektroautos

SZ: Alman ihracatı yorgunluk sinyalleri veriyor 15.11.2018

Alman ekonomisinin yıllar sonra ilk kez küçülmesi ve May kabinesinin Brexit anlaşmasını onaylaması gazetelerden seçtiğimiz yorumların konularını oluşturuyor.

Symbolbild: London im Nebel / Brexit

Londra'da kabine Brexit için toplanıyor 14.11.2018

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden çıkması için Brüksel ve Londra arasında varılan anlaşma bugün Londra'da kabinenin onayına sunulacak.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Fransa Cumhurbaşkanı Macron (sağ), hafta sonunda Fransa'yı ziyaret eden ABD Başkanı Trump'ı Elysee Sarayı'nda ağırlamıştı

Macron'dan Trump'a yanıt: Müttefikler birbirine saygılı olmalı

ABD Başkanı Trump’ın Twitter üzerinden yaptığı eleştirel paylaşımlara cevap veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD ile Fransa’nın müttefik ülkeler olduğunu, ancak Fransa’nın ABD’ye tabi bir devlet olmadığını belirtti.  

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  