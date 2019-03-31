AA: AKP Ankara’da seçim sonuçlarına itiraz edecek

Anadolu Ajansı AKP kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre partinin Salı gününe kadar Ankara'da bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu. Ajans ayrıca "İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesinin beklendiğini” geçti.

Ajansın verdiği bilgilere göre İstanbul'da AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 107 bin 113 oy aldı. Oyların henüz yüzde 98'i sayılmış durumda.

İmamoğlu gece boyunca yaptığı açıklamalarla Anadolu Ajansı yetkililerini sorumluluğa davet ederek ajansı İstanbul'da seçim sonuçlarını tümüyle açıklamaya çağırıyor. Ekrem İmamoğlu saat 02.21'de yaptığı açıklamada imzalı tutanaklar üzerinden yaptıkları sayıma göre kendisinin 29 bin oy ile önde olduğunu ve bu farkın kapanmasının mümkün olmadığını ilan etti.

Ankara'da ise CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin oy, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da ise HDP adayı Yaşar Akkuş oyların yüzde 50,09'unu MHP adayı İsa Yaşar Tezel ise oyların yüzde 46,68'ini aldı.

DW/EC, MY

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