 AA: AKP Ankara’da seçim sonuçlarına itiraz edecek | TÜRKİYE | DW | 01.04.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

AA: AKP Ankara’da seçim sonuçlarına itiraz edecek

Anadolu Ajansı Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Ankara’da seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu. Ajans İstanbul ve Iğdır’da da geçersiz oyların yeniden inceleneceğini geçti.

Kommunalwahlen in der Türkei (Reuters/U. Bektas)

Anadolu Ajansı AKP kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre partinin Salı gününe kadar Ankara'da bazı seçim sonuçlarına itiraz edeceğini duyurdu. Ajans ayrıca "İstanbul, Ankara ve Iğdır'da geçersiz olarak kayıtlara giren oyların, yapılacak itiraz üzerine yeniden incelenmesinin beklendiğini” geçti.

Ajansın verdiği bilgilere göre İstanbul'da AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım 4 milyon 111 bin 254 oy alırken CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu 4 milyon 107 bin 113 oy aldı. Oyların henüz yüzde 98'i sayılmış durumda.

İmamoğlu gece boyunca yaptığı açıklamalarla Anadolu Ajansı yetkililerini sorumluluğa davet ederek ajansı İstanbul'da seçim sonuçlarını tümüyle açıklamaya çağırıyor. Ekrem İmamoğlu saat 02.21'de yaptığı açıklamada imzalı tutanaklar üzerinden yaptıkları sayıma göre kendisinin 29 bin oy ile önde olduğunu ve bu farkın kapanmasının mümkün olmadığını ilan etti.

Ankara'da ise CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş yüzde 50,62 oy oranıyla 1 milyon 523 bin oy, AKP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,20 ile 1 milyon 420 bin 855 oy aldı.

Iğdır'da ise HDP adayı Yaşar Akkuş oyların yüzde 50,09'unu MHP adayı İsa Yaşar Tezel ise oyların yüzde 46,68'ini aldı.

DW/EC, MY

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İl il kesinleşen sonuçlar

Türkiye’de Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde ilk sonuçlar gelmeye başladı. (31.03.2019)  

Tunceli komünist başkana geçti

Tunceli'nin Ovacık ilçesi belediye başkanlığını yürüten Türkiye'nin tek TKP'li Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu bu seçimlerde aday olduğu Tunceli'de oyların büyük çoğunluğunu aldı. (31.03.2019)  

AKP ve CHP: İstanbul'da seçimi kazandık

AKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım oy sayımı bitmeden seçimi kazandığını ilan etti. CHP adayı Ekrem İmamoğlu kendisinin 29 bin oy farkla önde olduğunu ve seçimi kazandığını açıkladı. (31.03.2019)  

Benzer içerik

Wahlen Türkei Mansur Yavas

Yavaş: Ankara'yı kardeşçe kucaklayıp ileriye taşıyacağız 31.03.2019

CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Mansur Yavaş, "Herkesin başkanı olacağım" diyerek, ayrım yapmadan adil bir yönetim sergileyeceğini söyledi.

Mansur Yavas

Yerel seçimler yaklaştıkça Ankara'da tansiyon artıyor 13.03.2019

AKP Sözcüsü Çelik CHP'nin Ankara Büyükşehir Adayı Mansur Yavaş'ı "yalan beyanda" bulunmakla eleştiriyor. Yavaş ise Ankara'daki seçim çalışmalarını aksatmadan sürdüreceğini söyledi.

Türkei Ankara Regionalwahlen

Ankara’da seçim değil geçim havası var 26.03.2019

Ankara’nın sokaklarında, ekranlara yansıyan seçim havası esmiyor. Sokaklarda, mitinglerde sıkça telaffuz edilen "beka, terör" sözleri duyulmuyor. Duyulan sözler geçim, zamlar ve pahalılık. Aslı Işık'ın izlenimleri.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Recep Tayyip Erdoğan (DHA/C. Erok)

Erdoğan: Yine açık ara birinci partiyiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel seçimler sonrası ilk konuşmasını Huber Köşkü'nde yaptı. Erdoğan seçimlerde Cumhur İttifakı'nın zafer kazandığını söyledi.  

FOTO-GALERİ

Eröffnung Wonderland Eurasia Ankara Erdogan (Reuters/Presidential Press Office)

Erdoğan Ankapark'ın açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da "Wonderland Eurasia" ismiyle de bilinen Ankapark'ın açılışını gerçekleştirdi. İnşaatı pek çok kez durdurulan parkı kurma fikrini ise Melih Gökçek ortaya atmıştı.  