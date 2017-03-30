A380 semalardan çekiliyor

Avrupa havacılık ve silah endüstrisi Airbus dünyanın en büyük yolcu uçağı olan Airbus A380'in üretimine son veriyor. Şirketin Toulouse'deki merkezinde yapılan açıklamada son A380'in 2021 yılında teslim edileceği belirtildi. A380'in en büyük alıcısı olan Emirates havayollarının 39 uçaklık son siparişini küçülttüğüne ve büyük yolcu uçağının diğer müşterilerinin de yeterli yeni sipariş vermemesi nedeniyle A380 üretimini sürdürmeye gerek kalmadığına açıklamada yer verildi.

İki katlı A380 uzun süredir Airbus şirketine sorun yaratmaktaydı. Son yıllarda neredeyse hiçbir havayolu şirketi dev uçağı sipariş etmez olmuştu. Siparişlerin azalması nedeniyle A380'in yıllık üretimi 30'dan 6 adede düşürmüştü.

Emirates havayollarının toplam A380 siparişlerini 162'den 123'e düşürdüğü ve son 14 uçağı önümüzdeki iki yılda teslim alacağı öğrenildi. Son uçağın teslim edileceği 2021'de A380 üretimi sona erecek.

Airbus holdinginin yönetim kurulu başkanı Tom Enders "kendileri ve bütün dünyadaki A380 severler için üzücü bir günden" söz etti. Enders A380'in daha uzun yıllar uçacağını ve şirket olarak dünyanın en büyük yolcu uçağına verdikleri desteğin süreceğini belirtti.

A380

Çok ağır, çok yakıyor

A380'in üretimine son verilmesi nedeniyle önümüzdeki üç yılda 3 bin ila 3 bin 500 kişinin işten çıkarılması ya da diğer modellerin üretim tesislerine kaydırılması bekleniyor.

A380'nin bazı parçaları Almanya'nın Hamburg, Bremen, Stade ve Augsburg'daki tesislerinde üretiliyor. Üretimin durması nedeniyle Almanya'daki tesislerde çalışan binlerce kişinin işini kaybedebileceği belirtiliyor.

A380 çoğu havayolu şirketine çok büyük geliyor. Dev yolcu uçağı aynı zamanda çok fazla yakıt tüketiyor. İşletme masrafını çıkarabilmesi için uçaktaki bütün yerlerin satılmış olması gerekiyor. Airbus'un başta A320 olmak üzere diğer modelleri ise havayolu şirketleri tarafından beğeniliyor.

A400M

A380 piyasanın ihtiyacına cevap veremedi

Avustralya havayolu şirketi Qantas da sekiz A380 yolcu uçağı için verdiği siparişi ocak ayında iptal etmişti. Qatar Airways'in genel müdürü Akbar Al-Baker de ekonomik olmadığı için A380'i eleştirmiş ve üretime son verilmesine üzülmeyeceklerini söylemişti. A-Baker A380'in kanatlarının hiç üretilmeyen uzatılmış versiyonuna göre planlanmış olması nedeniyle uçağın çok ağır olduğunu belirtmişti.

A380 donanım tarzına göre 853 yolcu taşıyabiliyor. 15 bin 200 kilometre menzilli uçağın boyu 72, kanat genişliği ise 80 metre. Uçağın boyutları nedeniyle birçok havalimanında ona uygun yolcu terminalleri inşa edilmişti. Planlama çalışmalarının 1995 yılında başladığı A380'in üretilmesine 2000 yılında karar verilmişti. Dev uçak ilk kez 27 Nisan 2005'te havalanmış, ilk ticari seferini ise 2007 yılının ekim ayında Singapur ile Sydney arasında yapmıştı.

2018 kârlı bir yıl oldu

Airbus holdingi A380 üretiminin düşmesine ve askeri nakliye uçağı A400M'nin ek maliyete yol açmasına rağmen 2018 yılında kârını yüzde 29 oranında artırarak 3 milyar 50 milyon euroya çıkardı. Şirketin satış hasılatı yüzde 8'lik artışla 63 milyar 700 milyon euroya yükseldi. A380 ve A400M'nin yol açtığı olağanüstü giderlerin 900 milyon euroyu bulduğu açıklandı. 2019 yılında da işletme kârının yüzde 15 oranında artırılması hedefleniyor. Geçen yıl 800 yolcu uçağı teslim eden Airbus'un 2019'da 880 ila 890 uçak satması planlanıyor.

DW, dpa/AG, EC

© Deutsche Welle Türkçe