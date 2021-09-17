A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü için adı geçen Stefan Kuntz kimdir?

Pandemi sebebiyle bu yıl yapılan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda maçları yorumlayan ve o dönem Almanya U21 Futbol Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz'un adı, Joachim Löw sonrası dönem için Almanya A Milli Futbol Takımı teknik direktörlüğü için geçen adaylar arasındaydı. Ancak Almanya Futbol Federasyonu (DfB) tercihini Bayern Münih'in eski çalıştırıcısı Hansi Flick'ten yana kullandı.

Almanya U21 Milli Takımı ile iki Avrupa şampiyonluğu

Almanya Ümit Milli (U21) Futbol Takımı'nın teknik direktörlük görevini 2016 yılında selefi Horst Hrubesch'ten devralan Stefan Kuntz, bu görevde bulunduğu beş yıl içinde takımını iki kez Avrupa Şampiyonu yaptı. Polonya'da 2017'de düzenlenen turnuvada bu başarıya imza atan Stefan Kuntz, 2021'de Slovenya ile Macaristan'ın birlikte düzenlediği turnuvada, Almanya'yı bir kez daha şampiyonluğa taşıdı. Kuntz son olarak Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılan Almanya Olimpiyat Takımı'nın teknik sorumluluğunu üstlenmişti.

Teknik direktörlüğünü yaptığı oyuncuları tarafından sevilen Kuntz, bir röportajında "Ben önce karşımda bir insan, sonra bir sporcu görürüm. Eleştirdiğim zaman da hep karşımdaki futbolcuyu eleştiririm, asla insanı değil" ifadelerini kullanmıştı.

Gol kralı polis

Almanya'nın Fransa sınırına yakın küçük bir kenti olan Neunkirchen'de 30 Ekim 1962'de dünyaya gelen Kuntz, 7 yaşında iken Borussia Neunkirchen takımının altyapısında futbola başladı. On yıl sonra, 13 Mart 1980'de, ikinci ligde oynayan bu takımın kadrosunda ilk profesyonel maçına çıkan Kuntz, 1982-1983 sezonunda 36 golle üçüncü Lig Gol Kralı olarak futbol otoritelerinin dikkatini çekmeyi başardı. Sezon sonunda Almanya'nın birinci futbol ligi Bundesliga ekibinden VfL Bochum'a transfer olan Kuntz, profesyonel futbolculuğunun yanı sıra emniyet teşkilatında meslek eğitimini tamamlayarak polis memuru olma hakkını da kazandı.

Takımı VfL Bochum adına 1985-1986 sezonunda 22 gol kaydeden Kuntz, bu takımın Bundesliga tarihinde çıkardığı ilk Gol Kralı olma unvanını elde etti. Bu sezonun ardından Bayer Uerdingen takımına transfer olan golcü futbolcu, üç sezonda oynadığı 94 resmi karşılaşmada 32 gol kaydetti.

1989-1990 sezonunun başında daha sonra özdeşleşeceği, doğduğu bölgenin en güçlü takımı, 1. FC Kaiserslautern'in (Kırmızı Şeytanlar) kadrosuna dahil olan Kuntz, burada oynadığı altı sezonda çıktığı 170 karşılaşmada 75 gol atmasının yanı sıra takımıyla sürpriz bir şekilde 1990-1991 sezonu Bundesliga şampiyonluğunu kazandı. Şampiyon takımın o sezonki çalıştırıcısı, daha sonra Galatasaray ve Beşiktaş'ta da görev yapacak olan teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp'tı.

1990-1991 sezonunda "Kırmızı Şeytanlar"la 1. Bundesliga şampiyonu olan Stefan Kuntz

Ülke dışına ilk ve son transferi: Beşiktaş

Kaiserslautern'den 1995 yılının yaz aylarında ayrılma kararı alan Kuntz, daha sonra Beşiktaş'a transfer oldu. O dönem genç Alman teknik direktör Christoph Daum tarafından çalıştırılan siyah-beyazlılarda, toplam 34 resmi maça çıkan Kuntz 11 kez rakip takımın ağlarını havalandırma başarısını gösterdi. Sezon sonunda ligi Fenerbahçe ve Trabzonspor'un ardından üçüncü sırada bitiren Beşiktaş'tan ayrılan Kuntz, Alman Milli Takımı Teknik Direktörü Bernd Vogts tarafından İngiltere'de yapılan 1996 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosuna dahil edildi.

Özellikle ev sahibi İngiltere'ye karşı oynanan maçta ortaya koyduğu mücadeleci futbol ve attığı golle maçın önce uzatmaya, ardından penaltı atışlarına gitmesini sağlayan 33 yaşındaki Kuntz, turnuva sonunda takımıyla birlikte Avrupa Şampiyonu oldu. Almanya A Milli Takımı forması ile 25 maça çıkan Kuntz, bu karşılaşmalarda 6 gol kaydetti.

Teknik direktörlük ve yöneticilik kariyeri

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Almanya'ya dönen ve önce Arminia Bielefeld, daha sonra da VfL Bochum takımlarında oynayan Kuntz, 1999'dan itibaren teknik direktörlük yapmaya başladı. 2004 yılına dek futbola başladığı Borussia Neunkirchen, Karlsruher SC ve SV Waldhof Mannheim gibi takımları çalıştıran Kuntz, yanı sıra aldığı spor yöneticiliği eğitimini tamamlayarak çeşitli takımlarda bu alanda görevlerde bulundu.

8 Nisan 2008'de, futbolculuk kariyerinde sembol isimlerinden biri olduğu 1. FC Kaiserslautern takımının başkanlık görevini üstlenen Stefan Kuntz, sekiz yılın ardından 2016'da söz konusu görevinden ayrılarak Almanya U21 Milli Takımı'nın Teknik Direktörü oldu.

Sabine Kuntz ile evli olan Stefan Kuntz'un bu evlilikten Laura-Isabelle Kuntz ve Marc-Maurice Kuntz adında iki çocuğu bulunuyor.

DW / ET,HS

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