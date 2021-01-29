Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı

ABD ve Meksika'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. NBC News kanalı, soğuk hava dalgasından en çok etkilenen Teksas eyaletinde, bir arabada ısınmaya çalışan bir kadın ve küçük bir kızın egzoz gazından zehirlendiklerini duyurdu. Houston şehrinde ise iki evsiz insanın donarak öldüğü açıklandı. ABD basınında çıkan haberlere göre Louisiana'da da buz nedeniyle kayarak düşen bir kişi beyin travması sonucu hayatını kaybetti. Tennessee'de donan bir göletin üzerine çıkan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu ile 6 yaşındaki kızkardeşi, buzun kırılması sonucu suya düştü. Erkek çocuğu donarak öldü. Teksas, Kentucky ve Missouri'de olumsuz hava koşullarına bağlı trafik kazaları da ölümle sonuçlandı.

Dört kasırga meydana geldi

Hava durumu ile ilgili güncel bilgilerin yayınlandığı Weather.com portalı, ABD'de hava sıcaklıklarının aşırı derecede düşmesi nedeniyle üç kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuzey Carolina'daki de dahil olmak üzere en az dört kasırganın meydana geldiğini yazdı.

Meksika'da 6 ölü

Olumsuz hava koşulları ABD'nin komşusu Meksika'da da can kayıplarına yol açtı. Meksikalı yetkililer aşırı soğuklara bağlı nedenlerden dolayı ülke genelinde en az altı kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, beş kişinin hipotermiden (vücudun aşırı derece ısı kaybetmesi) öldüğünü belirtirken, bir kişinin de hatalı ısıtma nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hava sıcaklıklarındaki aşırı düşüş ABD'de gaz hatlarının donmasına yol açtı ve elektrik kesintilerine neden oldu. Salı gecesi ABD'de 3,5 milyondan fazla hane ve işyerine elektrik verilemedi.

Elektrik şebekelerinin aşırı yüklenmesini önlemek için, Teksas'taki elektrik tedarikçileri hafta sonundan itibaren bazı santrallerdeki üretimi geçici olarak durdurdu.

Kar yağışının birçok bölgede devam ettiği ABD‘de ülkenin kuzeyinde yer alan Chicago'da sürücüler kar kütleleri altında kalan otomobillerini kurtarmakta zorlandılar.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe