 Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı | DÜNYA | DW | 17.02.2021

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DÜNYA

Aşırı soğuklar ABD ve Meksika’da can aldı

ABD ve Meksika’da hava sıcaklıklarının aşırı derecede düşmesi nedeniyle en az 20 kişi hayatını kaybetti. Olumsuz hava koşulları ABD’de gaz ve elekrik kesintilerine yol açtı.

ABD kara kışa teslim

ABD kara kışa teslim

ABD ve Meksika'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle 20'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. NBC News kanalı,  soğuk hava dalgasından en çok etkilenen  Teksas eyaletinde, bir arabada ısınmaya çalışan bir kadın ve küçük bir kızın  egzoz gazından zehirlendiklerini duyurdu.  Houston şehrinde ise iki evsiz insanın donarak öldüğü açıklandı. ABD basınında çıkan haberlere göre Louisiana'da da buz nedeniyle kayarak düşen bir kişi beyin travması sonucu hayatını kaybetti.  Tennessee'de donan bir göletin üzerine çıkan 10 yaşındaki bir erkek çocuğu  ile 6 yaşındaki kızkardeşi, buzun kırılması sonucu suya düştü. Erkek çocuğu donarak öldü. Teksas, Kentucky ve Missouri'de olumsuz hava koşullarına bağlı trafik kazaları da ölümle sonuçlandı.

Dört kasırga meydana geldi

Hava durumu ile ilgili güncel bilgilerin yayınlandığı Weather.com portalı, ABD'de hava sıcaklıklarının aşırı derecede  düşmesi nedeniyle üç kişinin ölümüne 10 kişinin de yaralanmasına neden olan Kuzey Carolina'daki de dahil olmak üzere en az dört kasırganın meydana geldiğini yazdı.

Meksika'da 6 ölü

Olumsuz hava koşulları ABD'nin komşusu Meksika'da da  can kayıplarına  yol açtı. Meksikalı yetkililer aşırı soğuklara bağlı nedenlerden dolayı ülke genelinde en az altı kişinin öldüğünü duyurdu. Yetkililer, beş kişinin hipotermiden (vücudun aşırı derece ısı kaybetmesi) öldüğünü belirtirken,  bir kişinin de hatalı ısıtma nedeniyle boğularak yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Hava sıcaklıklarındaki  aşırı düşüş  ABD'de gaz hatlarının donmasına yol açtı ve  elektrik kesintilerine neden oldu. Salı gecesi ABD'de 3,5 milyondan fazla hane ve işyerine elektrik verilemedi.

Elektrik şebekelerinin aşırı yüklenmesini önlemek için, Teksas'taki elektrik tedarikçileri hafta sonundan itibaren bazı santrallerdeki üretimi geçici olarak durdurdu.

Kar yağışının birçok bölgede devam ettiği ABD‘de ülkenin kuzeyinde yer alan Chicago'da sürücüler kar kütleleri altında kalan otomobillerini kurtarmakta zorlandılar.

AFP/TY,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Aşırı soğuklarda iklim değişikliğinin rolü

Soğuk hava dalgaları birbiri ardına gelirken günlük yaşam felç oluyor, yerleşim yerlerinin dünyayla bağlantısı kesiliyor. Uzmanlar aşırı hava koşullarının iklim değişikliğiyle ilgisi olup olmadığı sorusuna yanıt veriyor.  

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