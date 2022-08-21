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Rus yetkililer, Rus ideolog Dugin'in kızı Darya Dugina'nın arabasında meydana gelen patlama alanında inceleme yapıyor
Rus yetkililer, Darya Dugina'nın arabasında meydana gelen patlama alanında inceleme yapıyor Fotoğraf: Investigative Committee of Russia via REUTERS
PolitikaRusya

Aşırı sağcı Rus ideolog Dugin'in kızına suikast

26 dakika önce

Rus medyası tarafından, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "akıl hocası" olduğu söylenen aşırı sağcı ideolog Aleksandr Dugin'in 29 yaşındaki kızı Darya Dugina, arabasına yerleştirildiği düşünülen bir bomba ile öldürüldü.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgalini destekleyen aşırı sağcı Rus ideolog Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, arabasına yerleştirildiği düşünülen bir bomba ile Cumartesi akşamı öldürüldü.

Rusya ulusal soruşturma komitesi Pazar günü Moskova'da yaptığı açıklamada, "Ölünün kimliği belirlendi: Bu kişi gazeteci ve siyaset bilimci Darya Dugina" denildi. Açıklamada, Dugina'nın SUV tipi aracına yerleştirildiği düşünülen bombanın patlaması sonucu öldürüldüğü ve bir cinayet vakası olarak değerlendirilen olayın arka planının adli merciler tarafından araştırıldığı ifade edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşın sıkı bir destekçisi olan 29 yaşındaki Dugina, Rus medyasında yer alan haberlere göre, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna'nın işgali hakkında propaganda ve yalan haberler yaydığı gerekçesiyle İngiltere'nin yaptırım listesinde yer alıyordu.

Putin'in "akıl hocası" Dugin

Öldürülen Darya Dugina'in babası ideolog ve yazar Aleksandr Dugin, Rus medyası ve yazarlar tarafından Devlet Başkanı Putin'in "akıl hocası" ve Ukrayna'ya yönelik savaşın da fikir babası olarak gösteriliyor.

Rus haber ajansı Interfax'ın haberine göre, Dugin ve kızı Dugina Cumartesi günü, Devlet Başkanı'na ait bir vakıf tarafından desteklenen vatansever festival "Tradition"a birlikte katıldı. Haberde, "Baba ve kızının festivalden birlikte ayrılması planlanmıştı, ancak Darya araçta tek başınaydı" denildi.

Saldırı, Ukrayna'daki Rus milliyetçiler ve Rus yanlısı güçler arasında şok etkisi yarattı. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, "Ukrayna rejiminin teröristleri Aleksandr Dugin'i tasfiye etmeye çalıştı ve kızını havaya uçurdu. Arabada..." ifadelerini kullandı. Puşilin ayrıca, Darya Dugin hakkında, "gerçek bir Rus kızı" tabirini kullandı.

 

dpa,rtr / DÇÜ,ET

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